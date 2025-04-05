«Да простят меня олимпийские чемпионы»: Татьяна Навка показала, как дочь готовится к выходу на лед

Татьяна Навка (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Татьяна Навка в своем Telegram-канале опубликовала видео с десятилетней дочерью. Надежда собирается выступить на шоу, посвященном юбилею матери.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым готовит грандиозный ледовый проект, посвященный своему 50-летию. Спортсменка отметит юбилей в воскресенье, 13 апреля.
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«Почти всех хедлайнеров вам озвучили, а вот мой личный номер один. Да простят меня олимпийские чемпионы и поймут все родители мира. Думали, что только одна я в семье готовлюсь к моему шоу? Конечно же, нет! От осинки не родятся апельсинки», — подписала публикацию Навка.
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