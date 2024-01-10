Песков рассказал, будет ли Зюганов ругать Путина за отсутствие шапки

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутливой форме ответил журналистам на вопрос, будет ли лидер КПРФ Геннадий Зюганов снова ругаться за отсутствие шапки у лидера РФ Владимира Путина в Анадыре.
Песков отметил, что «Зюганов может ругать кого угодно». Примечательно, что российский лидер во время визита в Анадырь был в теплой куртке с капюшоном, однако на транслируемых кадрах капюшон он так и не надел.
Напомним, ранее Зюганов во время встречи с главой государства в декабре прошлого года сообщил, что выпорол бы того, кто позволил президенту выйти на мороз без шапки.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой. Российский лидер посетил город Анадырь. Путин неоднократно говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить ее.
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Напомним, ранее Зюганов во время встречи с главой государства в декабре прошлого года сообщил, что выпорол бы того, кто позволил президенту выйти на мороз без шапки.
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Екатерина Коршунова