Песков сообщил о контакте с МЧС Киргизии по спасению альпинистки на пике Победы
Российская сторона совместно с представителями МЧС Киргизии и посольством России оказывает содействие в попытках спасти альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы, сообщил 29 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Газете.Ru.
По его словам, МЧС России и российское посольство поддерживают устойчивые каналы общения с киргизскими коллегами, находятся в постоянной координации и синхронизируют свои действия. Песков отметил, что киргизская сторона уже предпринимала решительные шаги по спасению альпинистки, а сейчас происходит совместная координация усилий между ведомствами.
Известно, что 47‑летняя Наговицина сломала ногу при спуске 19 августа и с тех пор находится на высоте примерно две недели. Сначала начальник базового лагеря Дмитрий Греков объявил операцию по спасению завершённой, а 27 августа МЧС Киргизии официально признало её пропавшей без вести. В тот же день администрация президента Киргизии опубликовала кадры облёта пика дронами.
По результатам аэровидеосъёмки Госкомитет национальной безопасности не обнаружил признаков, свидетельствующих о том, что альпинистка жива.
