В МЧС России объяснили, почему не стали спасать Наговицыну

29 августа 2025, 11:50

Газета.Ru: в МЧС не могли спасти Наговицыну без распоряжения Правительства РФ

Фото: iStock/Ghulam Hussain

В МЧС России не могли спасти альпинистку Наталью Наговицыну с пика Победы, так как она находилась в другой стране. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на представителей ведомства.





Отмечается, что подобные операции за пределами РФ проводятся только при соответствующем распоряжении президента или правительства. В данном случае его не поступало.

«Гуманитарное реагирование с привлечением сил и средств МЧС России на территории зарубежных государств осуществляется по распоряжению Президента и Правительства Российской Федерации», – сказал собеседник издания.