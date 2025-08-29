В МЧС России объяснили, почему не стали спасать Наговицыну
В МЧС России не могли спасти альпинистку Наталью Наговицыну с пика Победы, так как она находилась в другой стране. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на представителей ведомства.
Отмечается, что подобные операции за пределами РФ проводятся только при соответствующем распоряжении президента или правительства. В данном случае его не поступало.
«Гуманитарное реагирование с привлечением сил и средств МЧС России на территории зарубежных государств осуществляется по распоряжению Президента и Правительства Российской Федерации», – сказал собеседник издания.Напомним, 12 августа россиянка сломала ногу при попытке покорить вершину в 7200 метров в Киргизии. Другие альпинисты отправились ей на помощь, однако один из них погиб от переохлаждения. После ряда безуспешных спасательных операций в местном МЧС 27 августа признали Наговицыну пропавшей без вести.