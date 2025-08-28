«Нельзя ни в чем обвинять»: альпинист о напарнике Наговицыной, оставившем ее в горах одну

28 августа 2025, 17:07

Альпинист Карыпбеков: напарник Наговицыной оказал ей максимальную помощь

Фото: iStock/Solovyova

Киргизский альпинист Илим Карыпбеков заявил, что напарник Натальи Наговицыной Роман Мокринский не виноват в произошедшей с ней трагедии. Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.





По его словам, Мокринский оказал Наговицыной всю возможную помощь после того, как она сломала ногу на пике Победы. Так как оставаться с ней на высоте 7200 метров было бесполезно и опасно, он отправился за подмогой.

«Наталья сломала ногу, но Роман оказал ей первую помощь, уложил под камень. Роману было бесполезно [с ней] оставаться, нужно было идти за помощью», — подчеркнул специалист.