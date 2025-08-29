Стало известно, что Наговицина начала восхождение на пик Победы, несмотря на перелом ноги
Альпинист рассказал о переломе ноги Наговициной еще до пика Победы
Наталья Наговицина приступила к восхождению на пик Победы, несмотря на то, что всего два месяца назад она получила серьезную травму на горе Тек-Тор, сломав ногу в двух местах из-за камнепада, сообщил ее коллега Александр Ищенко. Об этом пишет MSK1.RU.
Ищенко, который участвовал в спасательной операции альпинистки в мае, выразил недоумение по поводу ее решения.
«У меня первый вопрос — как она там оказалась через два месяца после двойного перелома? Она поступила безответственно», — отметил он.
Александр пояснил, что пик Победы является одним из самых сложных объектов в альпинизме, и в таком состоянии восхождение на него может быть крайне опасным. Кроме того, Ищенко подчеркнул, что Наговицина скрыла свою травму и тем самым поставила под угрозу участников своей группы. В ходе ее спасательной операции погиб один человек.
Ранее стало известно, что Наговицина травмировала ногу 12 августа во время спуска с Пика Победы — самой высокой вершины Тянь-Шаня, находящейся на высоте около 7200 метров над уровнем моря. Попытки спасти россиянку предпринимали другие альпинисты, однако из-за неблагоприятных погодных условий это оказалось невозможным.