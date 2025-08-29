Стало известно, что Наговицина начала восхождение на пик Победы, несмотря на перелом ноги

29 августа 2025, 08:07

Альпинист рассказал о переломе ноги Наговициной еще до пика Победы

Фото: iStock/Rawpixel

Наталья Наговицина приступила к восхождению на пик Победы, несмотря на то, что всего два месяца назад она получила серьезную травму на горе Тек-Тор, сломав ногу в двух местах из-за камнепада, сообщил ее коллега Александр Ищенко. Об этом пишет MSK1.RU.





Ищенко, который участвовал в спасательной операции альпинистки в мае, выразил недоумение по поводу ее решения.





«У меня первый вопрос — как она там оказалась через два месяца после двойного перелома? Она поступила безответственно», — отметил он.