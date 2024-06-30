В Дагестане устроили травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб

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В дагестанском Хасавюрте общественник устроил травлю врача, которая попросила пациентку снять никаб для проведения медицинского обследования. Об этом глава республики Сергей Меликов написал в своём Telegram-канале.
Он написал, что этот общественник не имел права оскорблять женщину, выполняющую свою работу и ничего не имеющую против мусульман. В связи с этим Меликов встал на сторону врача и заявил, что гарантирует ей защиту.
Также глава Дагестана подчеркнул, что «псевдолидеров» общественного мнения, которые пытаются разобщить население России, ждут серьёзные последствия.
По данным местных и общероссийских Telegram-каналов, травлю врача Евгении Макеевой устроил блогер Хаджимурад Ханов (Гаджимурад Атаев). Он призывал Макееву извиниться перед пациенткой, чтобы успокоить общественность.
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Также глава Дагестана подчеркнул, что «псевдолидеров» общественного мнения, которые пытаются разобщить население России, ждут серьёзные последствия.
По данным местных и общероссийских Telegram-каналов, травлю врача Евгении Макеевой устроил блогер Хаджимурад Ханов (Гаджимурад Атаев). Он призывал Макееву извиниться перед пациенткой, чтобы успокоить общественность.
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Анастасия Чинкова