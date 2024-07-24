Песков выступил за возвращение доступа к Instagram* в России

Доступ к Instagram* в России следует возобновить как можно раньше, однако в текущих условиях требуются жёсткие ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на Фестивале новых медиа в «Сенеже».