Песков выступил за возвращение доступа к Instagram* в России

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Доступ к Instagram* в России следует возобновить как можно раньше, однако в текущих условиях требуются жёсткие ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на Фестивале новых медиа в «Сенеже».
Он подчеркнул, что возобновить доступ к соцсети необходимо. Однако важно помнить, что в настоящее время Россия находится в условиях конфликта, которые требуют введения серьёзных ограничений. К ним следует отнестись с пониманием, призвал Песков.
При этом возобновить доступ россиян к платформе можно будет, когда потребность в ограничениях станет минимальной. В это время площадка станет ещё одной платформой, через которую можно будет доносить позицию России до остального мира.
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Анастасия Чинкова