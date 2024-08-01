Песков впервые рассказал о своей внучке

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде» впервые рассказал, что уже давно стал дедушкой.
Он уточнил, что у него есть внучка. Песков отказался называть её возраст, сказал лишь, что она уже достаточно взрослая и учится в школе.
Представитель Кремля подчеркнул, что ему редко удаётся поговорить с внучкой. Однако разговаривать с ней о мировоззрении ему очень нравится.
Также в ходе интервью Песков рассказал о своём сыне Николае, который принимал участие в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что сын не получил ни царапины, но потерял нескольких друзей. Теперь он часто вспоминает свою службу на фронте.
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Представитель Кремля подчеркнул, что ему редко удаётся поговорить с внучкой. Однако разговаривать с ней о мировоззрении ему очень нравится.
Также в ходе интервью Песков рассказал о своём сыне Николае, который принимал участие в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что сын не получил ни царапины, но потерял нескольких друзей. Теперь он часто вспоминает свою службу на фронте.
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Анастасия Чинкова