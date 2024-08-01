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Песков впервые рассказал о своей внучке

01 августа 2024, 18:47
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде» впервые рассказал, что уже давно стал дедушкой.
Он уточнил, что у него есть внучка. Песков отказался называть её возраст, сказал лишь, что она уже достаточно взрослая и учится в школе.

Представитель Кремля подчеркнул, что ему редко удаётся поговорить с внучкой. Однако разговаривать с ней о мировоззрении ему очень нравится.



Также в ходе интервью Песков рассказал о своём сыне Николае, который принимал участие в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что сын не получил ни царапины, но потерял нескольких друзей. Теперь он часто вспоминает свою службу на фронте.

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#дмитрий песков
#интервью
#россия
#семья
Петербуржец выплатил 23 млн рублей алиментов ради выезда за границу
01 августа 2024, 18:31

Инспекторы управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) в Петербурге взыскали с местного жителя рекордную задолженность по алиментам, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что мужчина скрывал свои высокие доходы, однако налоговой службе удалось скорректировать данные, которые показали рост долга по алиментам. На протяжении многих лет должник пренебрегал своими родительскими обязанностями, внося средства на содержание дочери крайне редко.

Однако всё изменилось, когда мужчина собрался в деловую поездку в Китай. Он знал о том, что его не выпустят из страны с долгом, поэтому оперативно выплатил всю сумму. После этого все ограничения на выезд из России были сняты.

В общей сложности петербуржец выплатил дочери 23 миллиона рублей.

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#санкт-петербург
#данные
#ограничения
#доходы
#китай
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Обновлённый лесопарк Волкуша открыли для посетителей
01 августа 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В подмосковном Лыткарине завершили благоустройство лесопарка «Волкуша». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.
«Лесопарк в Лыткарине площадью более 96 га – одно из любимых мест отдыха гостей и жителей Московской области. Благоустройство провели с особой бережностью, сохранив существующую экосистему. Обновлённое пространство создано с учётом пожеланий всех групп населения», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
В лесопарке проложили 9 км дорожек из природных материалов. На территории появились детские и спортивные площадки, площадка для мини-футбола, места для тихого отдыха, павильоны кафе и проката спортинвентаря. Построен новый просторный павильон для спортивной школы. Территория оборудована современными системами освещения и видеонаблюдения.

Обновлена пляжная зона на берегах карьера Волкуша, по имени которого назван лесопарк. Там построили настил через весь пляж, длиной более 400 м. Для любителей активного отдыха организована спортивная зона.

На территории установили модульные туалеты, душевые кабинки, раздевалки, спасательные вышки, скамейки, урны, подсыпали песка на пляже.

Проект реализуют в рамках губернаторской программы «Парки в лесу», а также федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

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#лыткарино
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Стало известно, где самые безаварийные водители
РСА: Безаварийные водители живет в Москве и Петербурге
01 августа 2024, 18:08

Фото: iStock/VitaliyPozdeyev

Исследование Российского союза автостраховщиков (РСА) показало, что наибольшее число безаварийных водителей в России проживает в Москве и Санкт-Петербурге.
Как передают «Известия», в пятёрке этого рейтинга также Московская область, Ленинградская область и Пермский край.

Напротив, меньшее число таких водителей в Республике Дагестан, Чеченской республике, Республике Тыва и Республике Ингушетия.

До этого сообщалось о восстановлении движения на МКАД в районе Бесединского моста после аварии с участием двух грузовиков.

«Движение на внешней стороне 19 км МКАД восстановлено», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пьяных водителей в России сократилось на 19%.

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#аварии
#рф
#санкт-петербург
#водители
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Губернатор Воробьёв обсудил с правоохранителями безопасность в Подмосковье
01 августа 2024, 17:56

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Ряд вопросов, касающихся обеспечения безопасной и комфортной жизни для населения Московской области, обсудил губернатор региона Андрей Воробьёв с представителями правоохранительного блока в ходе очередного оперативного совещания, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Одной из тем совещания стало обеспечение безопасности в рамках подготовки к новому учебному году.

«Август пролетит очень быстро, сейчас мы — в преддверии старта нового учебного года. Ежегодно готовимся к нему в части обеспечения безопасности, все необходимые мероприятия должны быть реализованы вовремя», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
На совещании также обсудили вопросы соблюдения правопорядка с сфере миграции. В частности, подвели итоги работы многофункциональных миграционных центров «Подольск» и «Одинцово», где принимают заявления на гражданство России.

Губернатор подчеркнул, что решения, выработанные совместно с правоохранителями, могут стать законодательной нормой. В числе таких решений — действующее сейчас в Московской области требование, согласно которому новые склады, где планируется использовать труд мигрантов, можно строить только с общежитием.

Кроме того, в ходе совещания был поднят вопрос об устранении нелегальных торговых точек на центральных улицах городов и вылетных магистралях. В настоящее время в области насчитывается около 880 таких объектов торговли, все они должны быть так или иначе приведены в порядок до начала зимы. Глава региона призвал правоохранителей активно взаимодействовать с собственниками этих торговых точек, чтобы они начинали работать легально.

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#андрей воробьёв
#полиция
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Стало известно, какие свадьбы предпочитают москвичи
Опрос: Большинство предпочитают отмечать свадьбу в ресторане
01 августа 2024, 17:54

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Опрос сервиса доставки «Купер» и компании онлайн-исследований «ОнИн» показал, что 51% жителей Москвы предпочитают отмечать свадебное торжество в ресторане.
При этом 18% выбрали местом проведения свадебного торжества загородный дом или отель, 17% — банкетный зал, 9% — свой дом.

Как передаёт «Вечерняя Москва», 50% респондентов высказались за классический формат свадьбы с росписью и ужином, 40% — с банкетом, 10% — только с росписью.

А исследование компании РОКВУЛ показало, что 32% россиян считают себя шумными соседями. При этом 39% респондентов стараются соблюдать тишину сознательно, а 30% просто редко бывают дома.

«В малогабаритных квартирах, чтобы не потерять часть полезного объёма или площади, можно использовать сверхтонкие звукоизоляционные плиты из каменной ваты. При толщине 10 мм такие плиты втрое снижают уровень воздушного шума. Их применяют для бескаркасной звукоизоляции любых поверхностей, в том числе пола», — прокомментировала в беседе с «Известиями» ведущий специалист по развитию обучения компании Наталья Пахомова.

Ранее исследование онлайн-школы «Точка Знаний» показало, что 64% школьников не пользуются искусственным интеллектом для учёбы.

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#свадьба
#опрос
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Пчеловод из Клина примет участие в гастрофестивале в Истре
01 августа 2024, 17:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Главный сырный фестиваль России стартует в Истре в пятницу, 2 августа, участие в нём примет представительница городского Клин Мария Губакина — глава крестьянско-фермерского хозяйства «Золино», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На фестиваль-ярмарку Мария Губакина привезёт продукцию своей пасеки: мёд, а также медовые пряники, медовый квас, натуральную косметику из мёда и восковые свечи», — отмечается в сообщении.
Сырный фестиваль будет проводиться со 2 по 4 августа на территории сыроварни Олега Сироты в деревне Дубровское городского округа Истра.

Продукция хозяйства «Золино» будет представлена во втором шатре — рядом брендом «МойХмельнойМед» и пасекой Морозовых.

В администрации Клина также рассказали, что Мария Губакина является пчеловодом в шестом поколении. Два года назад она одержала победу в подмосковном конкурсе «Агростартап» и приступает к развитию агротуристического проекта на своей пасеке «Золино».

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#клин
#мёд
#истра
#фестиваль
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День ВДВ 2024: История и традиции праздника
В России 2 августа отметят День ВДВ
01 августа 2024, 16:55

Фото: istockphoto / Aleksei Savin

День ВДВ в России отмечается 2 августа и является одним из самых известных и значимых праздников. В этот день во многих городах страны проходят масштабные мероприятия. В 2024 году Воздушно-десантным войскам исполнится 94 года.

История ВДВ

Днём рождения ВДВ в России считается 2 августа 1930 года, когда в ходе учений под Воронежем впервые десантировались 12 человек. С тех пор в нашей стране этот день стал Днём ВДВ. Форменный головной убор десантников — голубой берет. Призывники в ВДВ не попадают, их набирают только по контракту.

Первый воздушно-десантный отряд был сформирован в 1931 году в Ленинградском военном округе. В дальнейшем активно развивали этот вид войск. Во время Великой Отечественной войны ВДВ участвовали в боевых действиях, особенно отличившись в январе-феврале 1942 года в ходе крупной операции в тылу врага. «Голубые береты» выполняли боевые задачи в Афганистане и других странах, на Северном Кавказе, в Закавказье, Югославии, на Новой Земле и в других местах. С воздушно-десантных войск начался эксперимент Минобороны России по переводу армии на контрактную основу.

Воздушно-десантные войска России сейчас

Воздушно-десантные войска России — это род войск, предназначенный для выполнения задач в тылу противника, таких как захват и уничтожение элементов высокоточного оружия, нарушение управления войсками и коммуникаций, а также блокирование и уничтожение воздушных десантов и прорвавшихся группировок противника. Они способны быстро создавать и наращивать мобильные группировки на любых направлениях.

Фото: istockphoto / VanderWolf-Images

В 2015 году общая численность ВДВ превышала 45 тысяч человек, но точную цифру сегодня не раскрывают.
С 2015 года в составе войск действуют три боевые компоненты: десантно-штурмовая, воздушно-десантная и десантно-штурмовая (горная). Воздушно-десантные войска России являются одним из самых мобильных и боеспособных видов Вооружённых Сил.

В их состав входят:

  • воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии;
  • десантно-штурмовые бригады;
  • воинская часть специального назначения;
  • воинские части обеспечения.
Командование ВДВ подчиняется начальнику Генерального штаба армии России и отвечает за организацию и планирование мероприятий по развитию ВДВ, за подготовку и применение частей и соединений.


В июне 2022 года командующим войсками был назначен Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский. Первым заместителем командующего и начальником штаба является генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

Боевая техника и вооружение Воздушно-десантных войск

К началу Великой Отечественной войны в арсенале советских десантников были пулемёты, миномёты, лёгкие танки, пушки калибром 45 и 76 миллиметров. Их перевозили на бомбардировщиках и пассажирских самолётах.

В 1960-е годы началось их перевооружение. Десантники получили специализированную боевую технику и военно-транспортные самолёты. В 1980-е годы они начали осваивать парашютные прыжки с Ан-8, Ан-12, Ан-22 и Ил-76.

Сегодня ВДВ России используют разнообразную технику, включая танки Т-72Б3, БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», беспилотники «Орлан-10». На вооружении есть линейка авиадесантной техники. БМД-4М оснащена пушкой-пусковой установкой, автоматической пушкой калибра 30 мм и пулеметом. В арсенале десантников также есть противотанковые пушки и ЗРК «Птицелов». В 2009 году Минобороны России хотело создать бригаду на автомобилях, но десантники вернулись к традиционной технике.

В 2020 году ВДВ начали получать парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955 для десантирования БМД-4М из всех типов самолетов Ил-76. В 2022 году на испытания передали парашютную систему «Кадет-100» для учебных прыжков.

ВДВ в зоне СВО

Воздушно-десантные войска России проявляют невероятное мужество, отвагу и силу духа во время специальной военной операции. Президент Владимир Путин высоко оценил их выдающиеся достижения.

Десантники успешно выполняют штурмовые и оборонительные задачи, эффективно противостоят действиям диверсионно-разведывательных групп и участвуют в боях с превосходящими силами противника.

Один из ярких примеров героизма — это история полковника Александра Шипова. Он возглавил тактическую группу, обеспечивающую передвижение запасного командного пункта, и обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника. Нанеся по ней упреждающий удар, он разгромил подразделение из 40 боевиков. В результате 13 десантников были награждены государственными наградами. В этом случае большую роль в сдерживании врага также сыграла профессиональная работа артиллерии.

В зоне СВО десантников поддерживают ударами авиации, танков и беспилотных летательных аппаратов. На одном из направлений они захватили 17 опорных пунктов противника. С начала спецоперации военнослужащие соединения уничтожили несколько сотен танков, бронемашин и больше тысячи единиц автомобильной техники.


Министерство обороны РФ сообщает, что десантники активно используют штатную бронетехнику, противотанковые комплексы и автоматические гранатомёты для ударов по позициям противника.

В начале апреля десантникам были переданы тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк», которые уже показали свою высокую эффективность. Стрельба ведётся с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки.

«Голубые береты» всё чаще выполняют роль наземных войск, поэтому десантные подразделения усиливаются тяжёлой общевойсковой техникой. Это связано со спецификой боевой обстановки.

ВДВ не утратили своего значения как высокомобильный род войск, который может устанавливать контроль над вражескими объектами в глубоком тылу. Однако воздушно-десантные операции требуют тщательной разведки и уничтожения противовоздушной обороны. Десантники востребованы также при проведении крупных наступательных операций.

Как служат десантники

Служба в ВДВ требует отличной физической формы и высокого уровня дисциплины от военнослужащих. По этой причине к кандидатам предъявляются повышенные требования.
Призывник должен иметь рост от 175 до 190 сантиметров и вес от 75 до 85 килограмм, крепкое телосложение и высокий уровень физической подготовки. Важным условием является отсутствие вредных привычек.

Дополнительным преимуществом будет наличие спортивного разряда по парашютному спорту. Стандартным условием для распределения призывника в качестве воздушного десантника является присвоение ему категории «А-1». Эта категория означает «годен без ограничений, без патологий и отклонений».

Фото: медиасток.рф

Повысить шансы на поступление в ВДВ можно, развивая общую и силовую выносливость различными видами спорта, особенно легкой атлетикой и боевыми искусствами. Тренировки должны быть полноценными, чтобы получить спортивный разряд.

За год службы рядовой десантник может совершить от 12 до 13 прыжков с парашютом. Перед прыжками военнослужащие отрабатывают их на специальных тренажёрах, макетных самолётах и учебно-тренировочных комплексах.

Символы Воздушно-десантных войск


Эмблема Воздушно-десантных войск России

Эмблема ВДВ представляет собой изображение парашюта, окружённого двумя самолётами. Она символизирует принадлежность военнослужащего к «крылатой пехоте» и духовное единство всех десантников. В 1955 году, когда советская армия переходила на новую форму одежды, для военнослужащих разных видов и родов войск разрабатывались новые знаки различия. Был объявлен конкурс на создание новой символики.

Победителем стала Зинаида Бочарова, ведущий чертежник штаба ВДВ. Её рисунок стал основой для разработки различной десантной символики, которая используется и по сей день. Сегодня эмблема ВДВ украшает форму военнослужащих «воздушной пехоты». Она также является главной составляющей на наградных знаках, нарукавных нашивках и эмблемах частей.

Флаг Воздушно-десантных войск России

Флаг ВДВ — это неотъемлемый атрибут каждого десантника. Он представляет собой прямоугольное полотно небесно-голубого цвета с зелёной полосой внизу.

В центре флага находится золотая эмблема ВДВ, изображающая раскрытый парашют и фигуру парашютиста. По обе стороны от парашюта можно увидеть силуэты двух самолётов.

Тельняшка

Тельняшка с бело-голубыми полосами – один из самых важных символов десантников. Она неразрывно связана с именем генерала Маргелова.

Во время ВОВ командир полка моряков-балтийцев мечтал, чтобы у его бойцов была своя тельняшка.

В 1959 году на учениях по массовому десантированию на воду офицеры штаба успешно справились с задачей. Последним прыгал полковник Устинович. Он вышел на берег, достал из-за пазухи тельняшки и вручил их участникам учений. С тех пор их вручали тем, кто совершил прыжок в воду.

Фото: медиасток.рф

К концу 1960-х Маргелову удалось убедить командование советской армии в необходимости тельняшки для десантников. Приказ Минобороны СССР от 26.07.1969 утвердил новую форму ВДВ, в которую вошла тельняшка. Чтобы десантников не путали с моряками, полосы сделали бело-голубыми — под цвет неба.

Берет десантника

Генерал Маргелов стал инициатором появления у десантников головного убора — голубого берета. В 1967 году он добился разрешения на использование этого элемента формы в подчинённых ему войсках.

Изначально береты были малинового цвета, но уже через год их заменили на голубые. Это решение было принято для того, чтобы береты сочетались с голубыми тельняшками, голубыми погонами и петлицами.

«Войска Дяди Васи»

Десантники называют себя «Войсками Дяди Васи» в честь своего легендарного командующего — генерала Василия Филипповича Маргелова.

Он сделал ВДВ элитными войсками. Именно благодаря ему ВДВ стали такими, какими их знают сегодня.

Чтобы стать десантником, нужно пройти строгий отбор. Василий Филиппович Маргелов стал командиром ВДВ в 1948 году, а в 1941 году был назначен командиром 1-го Особого лыжного полка моряков Балтийского флота. Благодаря своему авторитету он смог заслужить уважение бойцов и переодеть десантников в тельняшки.

Василий Филиппович разработал свою программу подготовки универсальных бойцов. Если вы видите красивого мужчину с развитой мускулатурой и в совершенстве владеющего рукопашным боем, то это точно десантник, прошедший курс подготовки дяди Васи.

Как десантники отмечают День ВДВ 2 августа: традиции праздника

Многие знают о традиции десантников в этот день надевать голубые береты и тельняшки, встречаться в парках и купаться в фонтанах. Также принято есть арбузы, которые поспевают к августу.

День Воздушно-десантных войск — это и праздник, и день памяти героев-десантников, которые отдали свои жизни за Родину. В этот день десантники устраивают парады, показательные выступления и мастер-классы, а также вспоминают своих погибших товарищей.

Фото: медиасток.рф

По традиции, в этот день они надевают тельняшки и торжественно проезжают по городу на машине с флагом ВДВ.

Арбузы — это традиционное угощение на День ВДВ. Эта традиция символизирует стремление десантников быть ближе к небу. Ведь когда они купаются в фонтанах и видят в них отражение неба, это напоминает им о высоте и свободе, которые они испытывают, служа в десантниках.

Что подарить на День ВДВ?

Ко Дню ВДВ власти часто устраивают торжественные концерты, где представители страны или отдельных муниципалитетов поздравляют военнослужащих.2 августа также принято звонить сослуживцам, даже тем, с кем давно была потеряна связь. Считается, что каждый десантник в этот день должен позвонить своей любимой женщине: это может быть не только жена или возлюбленная, но и мама, бабушка, сестра.

2 августа десантникам принято дарить полезные и практичные подарки, желательно с символикой ВДВ. Хорошим подарком может стать тельняшка, термокружка, набор рюмок или столовых принадлежностей с символикой ВДВ. Однако наличие значка подразделения на подарке не обязательно, десантнику можно подарить что-то, что напрямую ассоциируется с мужественностью, например, многофункциональные ножи, кожаные сумки или фляги.

Если вы хотите сделать подарок близкому человеку, который празднует День ВДВ, и при этом не хотите использовать символику десанта, это не противоречит традициям праздника. Подарок может быть связан с любым увлечением или интересом человека.

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#вдв
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В рузском посёлке Брикет построят котельную
01 августа 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью 3,3 МВт планируют построить на улице Н. Кузьминова в посёлке Брикет Рузского городского округа, подряд на строительство выставлен на электронные торги, советующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет на первом этапе разработать проектно-сметную документацию, включая экспертизу инженерных изысканий и проектной документации, а на втором этапе построить блочно-модульную котельную, поставить туда всё необходимое оборудование и смонтировать его», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 62 миллионов 727 тысяч 710 рублей 66 копеек. Заявки принимаются до 12 августа.

Строительство котельной нужно будет завершить в 2026 году.

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#котельная
#строительство
#комитет по конкуретной политике мо
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Инфекционист напугал патогенами при покупке «придорожных» арбузов
01 августа 2024, 16:09

Фото: istockphoto / k_samurkas

Врач-инфекционист, д. м. н. Владимир Неронов предупредил, что арбузы, которые продаются вдоль дорог, могут быть загрязнены бактериями, сообщили в РИАМО.
«При покупке арбуза у дороги существует риск, что на его сочную мякоть попали патогены — вирусы или бактерии. Это может произойти, если на кожуре есть дефект или если частицы инфекции были занесены в арбуз механическим путём при разрезании», — объяснил Владимир Неронов.

Чтобы избежать этого или снизить вероятность, старайтесь приобретать целый и свежий арбуз. Перед употреблением тщательно помойте его в проточной воде.

«Лучше покупать арбузы в крупных сетевых магазинах, где вся продукция проходит входной контроль и оценивается уровень содержания нитратов. За качество арбузов, которые продают на несанкционированных развалах или вдоль дорог и которые не проверяются органами Роспотребнадзора, никто ответственности не несёт. Поэтому есть риск получить пищевые отравления и функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта» — поделился специалист.

Кроме того, токсичные вещества могут находиться непосредственно в мякоти арбуза. Некоторые недобросовестные фермеры добавляют в мякоть химический препарат, содержащий нитраты, чтобы усилить вкус и цвет арбуза.

В малых дозах этот препарат обычно неопасен, но при употреблении большого количества арбуза он может вызвать токсическое отравление.

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#арбуз
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#контроль
#продукция
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