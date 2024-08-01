Фото: сайт Кремля
Специальная военная операция на Украине обязательно завершится своим «9 Мая» — победой русского оружия. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что не сомневается в том, что все цели спецоперации будут достигнуты. Представитель Кремля также добавил, что переговоры являются предпочтительным путём разрешения украинского конфликта, однако ни о каком саммите по Украине с участием России речи пока не идёт.
Пресс-секретаоь президента также добавил, что разговаривать с киевским режимом можно, однако доверять никому из тех, кто правит сейчас на Украине, нельзя.
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«Конференция проводится не ради участия или неучастия какой-либо стороны, а подразумевает определённую повестку, которая будет обсуждаться. Никакой повестки, которая устраивала бы Москву, пока нет», — заявил Песков.
Пресс-секретаоь президента также добавил, что разговаривать с киевским режимом можно, однако доверять никому из тех, кто правит сейчас на Украине, нельзя.
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Александр Бойцов