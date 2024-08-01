Появились подробности о службе сына Пескова в зоне СВО

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его сын Николай во время службы в зоне СВО не получил ни царапины, но потерял друзей. Подробности он привел в интервью для радио «Комсомольская правда».
Песков отметил, что сын часто говорит о службе в зоне спецоперации.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что решение отправиться в зону проведения спецоперации его сын принял добровольно и заключил контракт на полгода, который честно отработал.
По словам Пескова, его сын хранит «фронтовое братство» с бывшими сослуживцами. Ребята собираются, навещают родителей погибших товарищей и ждут победы.
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«Я не думаю, что это как-то должно стать достоянием общественности. Он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил», — рассказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что решение отправиться в зону проведения спецоперации его сын принял добровольно и заключил контракт на полгода, который честно отработал.
По словам Пескова, его сын хранит «фронтовое братство» с бывшими сослуживцами. Ребята собираются, навещают родителей погибших товарищей и ждут победы.
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Элина Позднякова