В Кремле рассказали, уйдёт ли Путин в отпуск

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Президент России Владимир Путин в августе имеет довольно рутинный рабочий график, поэтому окон для возможного отпуска не просматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что у президента в этом месяце напряжённый рабочий график. Те дела главы государства, которые становятся публичными – это «лишь верхушка айсберга», а основная работа ведётся ежедневно и без выходных.
Такой график связан с тем, что Путин является не только президентом, но и верховным главнокомандующим. Также в его обязанности входит взаимодействие с правительством для обсуждения экономических вопросов.
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Анастасия Чинкова