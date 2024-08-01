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В Кремле рассказали, уйдёт ли Путин в отпуск

Песков: у Путина в августе нет окон для отпуска
01 августа 2024, 12:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в августе имеет довольно рутинный рабочий график, поэтому окон для возможного отпуска не просматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


Он подчеркнул, что у президента в этом месяце напряжённый рабочий график. Те дела главы государства, которые становятся публичными – это «лишь верхушка айсберга», а основная работа ведётся ежедневно и без выходных.

Такой график связан с тем, что Путин является не только президентом, но и верховным главнокомандующим. Также в его обязанности входит взаимодействие с правительством для обсуждения экономических вопросов.

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#россия
TAC: у РФ есть основания воспринимать НАТО стороной конфликта на Украине
01 августа 2024, 13:44

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Россия имеет все основания относиться к странам НАТО как к формальным участникам украинского конфликта, так как они передают Киеву все более мощное оружие для ведения боевых действий против РФ. Об этом пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.
«У России появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия», — считает Бэндоу.

Он отметил, что союзникам Украины придется пойти на мирное решение конфликта, если они не хотят развязывания мировой войны. Для этого странам Запада стоит наладить диалог с Россией и определить новую структуру безопасности с учетом интересов Москвы.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что огневая поддержка НАТО с территории стран альянса Украине будет расценена как объявление войны против России.

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#рф
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Израиль сообщил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС
Израиль сообщил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Дейфа 13 июля
01 августа 2024, 13:32

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера боевого крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Дейфа в середине июля. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
Отмечается, что 13 июля истребители ЦАХАЛ ударили в районе Хан-Юниса. После разведывательной оценки обстановки было установлено, что Дейф ликвидирован при обстреле.

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где в этот момент находился Дейф и командир батальона ХАМАС в Хан-Юнисе Рафа Салмеха, о ликвидации которого сообщалось несколько недель назад.

Дейф являлся вторым лицом в руководстве ХАМАС в секторе Газа. Израильская сторона возложила на него ответственность за нападение 7 октября, в результате которого погибли 1200 мирных жителей, ещё 251 был взят в заложники.

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#хамас
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Песков отказался комментировать возможный обмен заключенными между РФ и США
01 августа 2024, 13:00

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами.
31 июля сообщалось, что в ближайшее время должен состояться масштабный обмен заключёнными между Россией, Белоруссией, США и Германией. Под обмен должны попасть россияне Артём и Анна Дульцевы, проживавшие в Словении с аргентинскими паспортами и осуждённые властями европейской страны за шпионаж.

«Нет, по-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — ответил Песков на вопрос журналистов по возможному обмену заключенных.

При этом ведущий телеканала Fox News заявил, что журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, признанный в России виновным в шпионаже и приговоренный к 16 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима, вернётся в США в четверг, 1 августа, в рамках обмена заключёнными.

Также стало известно, что из базы данных Федерального бюро тюрем Соединённых Штатов исчезли данные о некоторых заключённых с российским гражданством. Это Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.

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#сша
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#россияне
#песков
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Матвиенко не исключила формирования федерального округа с новыми регионами
Матвиенко: появление нового федерального округа не исключено, но не сегодня
01 августа 2024, 12:59

Фото: сайт Кремля

Появление нового федерального округа, в состав которого войдут новые регионы России, не исключено, «но не сегодня». Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии.
Она подчеркнула, что формирование нового округа позволит добиться более эффективного государственного управления. Однако в настоящее время перед властями стоит задача добиться целей СВО, успешно завершить её и думать о последующих шагах.

Однако Матвиенко подчеркнула, что власти уделяют много внимания новым регионам, вне зависимости от того, входят они в состав округа или пока чистятся отдельными областями и республиками.

В настоящее время там ведётся активное строительство социальных объектов, жилых домов, дорог. Жизнь там «кипит ключом», поскольку власти заинтересованы в восстановлении этих регионов.

Матвиенко призвала подождать, после чего уже можно будет вновь возобновить принятие решения об объединении регионов в одном округе.

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#херсонская область
#запорожская область
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Матвиенко: Россия не знает, в чем заключается мирный план Трампа по Украине
01 августа 2024, 12:49

Фото: сайт Кремля

Россия ознакомлена с деталями мирного плана Дональда Трампа по Украине и не готова его оценить, однако хотела бы его услышать. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках пресс-конференции по итогам работы весенней сессии СФ 2024 года.
«Что касается мирного плана Трампа. Во-первых, мы не знаем, в чем он состоит. А интерпретаторов, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта. В основном это бывшие приближенные, но мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа», — пояснила Матвиенко.

По ее словам, о деталях плана Трампа о мирном урегулировании конфликта на Украине российской стороне не известно. Однако представители РФ готовы его изучить и оценить.

Ранее Трамп заявлял о готовности начать диалог с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине в случае победы на выборах.

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#план
#матвиенко
#рф
#трамп
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Власти Молдавии объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата
01 августа 2024, 12:02

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Один из сотрудников посольства России в Кишинёве объявлен персоной нон грата. Поводом для этого послужил скандал с обвинениями в шпионаже.
Об этом в своём официальном телеграм-канале сообщило министерство внутренних дел Молдавии. В сообщении указано, что в четверг, 1 августа, посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел в связи с обысками в парламенте страны и обвинениями задержанных в государственной измене.

В МИД российскому дипломату была вручена нота ведомства о признании сотрудника посольства РФ в Кишинёве персоной нон грата. Уточняется, что молдавский МИД получил сведения о ведении российским дипломатом на территории республики деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. В связи с этим сотруднику дипломатического представительства России надлежит покинуть территорию Молдавии.

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#посол
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#рф
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В дом экс-депутата Пономарева* в Киевской области влетел дрон
01 августа 2024, 11:42

Фото: istockphoto / rancho_runner

Ночью беспилотный аппарат атаковал дом в Киевской области. В результате этого супруги получили ранения и были госпитализированы, сообщили в РБК.
Как уточняет УНИАН, дом, который атаковал дрон, принадлежал бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву*.

В своих социальных сетях бывший депутат подтвердил, что его дом подвергся атаке.

«Сегодня, похоже, у меня второй день рождения. Это уже пятая попытка нападения на меня, и эта была самой нестандартной и наиболее успешной. Против неё было трудно защититься», — написал он.

С 2007-го по 2016-й Пономарев* был депутатом Госдумы, но его лишили мандата за прогулы. В 2014-м он единственный не поддержал присоединение Крыма к России и уехал из страны. В 2019-м получил украинское гражданство.

С начала спецоперации он призывает к ужесточению антироссийских санкций и нанесению ударов по России. В России на него заведено уголовное дело о распространении фейков об армии, а также о деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в РФ.

В июне на съезде «Конгресса» в Варшаве Пономарев* назвал законными целями чиновников, бизнесменов, которые производят оружие, и военных.

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* — признан иноагентом на территории РФ
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Матвиенко исключила территориальные уступки Киеву в Донбассе и Новороссии
01 августа 2024, 11:35

Фото: сайт Кремля

Украина не получит никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии. Конституция Российской Федерации запрещает отторжение частей страны.
Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, новые воссоединённые регионы — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — являются неотъемлемыми частями страны, что закреплено в основном законе, а Конституция запрещает отторжение каких-либо территорий государства.

На пресс-конференции по итогам весенней сессии верхней палаты российского парламента спикер Совета Федерации подчеркнула необходимость того, чтобы все услышали и поняли: никаких территориальных уступок Киеву не будет.

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#валентина матвиенко
#страны
#конституция
#регионы
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Байден хочет начать переговоры по Украине до выборов
Экс-посол Британии Брентон: Байден хочет начать переговоры по Украине до выборов
01 августа 2024, 11:02

Фото: сайт Кремля

Американский лидер Джо Байден хочет начать переговоры по Украине до выборов. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон, пишет ТАСС.
«В интересах США, а также в интересах Соединенного Королевства — чтобы Украина вышла из этой войны как можно более успешной», — сказал он.

По его словам, этот факт указывает на приближение переговоров. Бывший посол Великобритании предположил, что руководство страны «весьма заинтересовано не оставлять» украинский вопрос бывшему президенту США Дональду Трампу, потому что он не симпатизирует Украине.

Ранее, 27 июня, в ходе предвыборных дебатов Дональд Трамп пообещал, что урегулирует конфликт ещё до своего возможного переизбрания и вступления в должность президента 20 января 2025 года. Он также подчеркнул, что конфликта на Украине «никогда бы не произошло», если бы Москва уважала американского лидера.

«Мирный план Трампа по Украине», который придумал экс-член администрации бывшего президента США Майк Помпео, будет провальным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
#дональд трамп
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#страны
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