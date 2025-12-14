Песков заявил, что не имеет данных о просьбах вернуть Урганта на ТВ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что не располагает информацией о якобы поступавших к президенту России Владимиру Путину просьбах вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир.
Ранее The New York Times со ссылкой на источники писала, что некоторые «видные россияне» якобы обращались к Путину с просьбой возобновить выход Урганта на Первом канале.
«Мне об этом ничего не известно», — цитирует Пескова РБК.
В мае 2024 года в Нидерландах вокруг выступления Урганта и журналиста Владимира Познера в Theater Amsterdam произел скандал. Депутаты Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс направили главе МИД страны Ханке Брюинс Слот запрос с вопросами, заявив, что артисты якобы распространяли «пророссийскую пропаганду».