Песков заявил, что не имеет данных о просьбах вернуть Урганта на ТВ

14 декабря 2025, 17:08

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что не располагает информацией о якобы поступавших к президенту России Владимиру Путину просьбах вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир.





Ранее The New York Times со ссылкой на источники писала, что некоторые «видные россияне» якобы обращались к Путину с просьбой возобновить выход Урганта на Первом канале.





«Мне об этом ничего не известно», — цитирует Пескова РБК.