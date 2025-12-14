Достижения.рф

Песков отчитал себя за отцовские промахи

Песков признался в своей малой вовлеченности в отцовство
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным признался, что считает себя малововлеченным отцом.



По его словам, ему следовало бы уделять детям больше времени.

«Надо больше вовлекаться [в воспитание детей]», — прокомментировал Песков в телеграм-канале корреспондента.

У Пескова пятеро детей — трое сыновей и две дочери. Старший сын Николай родился в первом браке с Анастасией Буденной. Во втором браке с Екатериной Солоцинской у него появились дочь Елизавета и двое сыновей — Мик и Дени.

В браке с фигуристкой Татьяной Навкой родилась младшая дочь Надя.
Никита Кротов

