Песков отчитал себя за отцовские промахи

14 декабря 2025, 16:01

Песков признался в своей малой вовлеченности в отцовство

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным признался, что считает себя малововлеченным отцом.





По его словам, ему следовало бы уделять детям больше времени.





«Надо больше вовлекаться [в воспитание детей]», — прокомментировал Песков в телеграм-канале корреспондента.