14 декабря 2025, 13:42

Песков: Рютте забыл, какой была Вторая мировая война

Фото: istockphoto/yulenochekk

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 декабря раскритиковал заявление генсека НАТО Марка Рютте о необходимости готовиться к войне с Россией.





Он также вспомнил свой опыт учебы в Нидерландах. По словам Пескова, там ему рассказывали об оккупации, но иногда отдельные голландцы воспринимали как «страшное испытание» лишь бытовые лишения — например, разбитые окна — не представляя реального ужаса войны.



При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Россия сохраняет память о Второй мировой и роли страны в освобождении Европы от фашизма.





«Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, что такое была Вторая мировая война», — добавил Песков.