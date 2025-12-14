Песков ответил Рютте на его слова о подготовке к войне с Россией
Песков: Рютте забыл, какой была Вторая мировая война
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 декабря раскритиковал заявление генсека НАТО Марка Рютте о необходимости готовиться к войне с Россией.
Он также вспомнил свой опыт учебы в Нидерландах. По словам Пескова, там ему рассказывали об оккупации, но иногда отдельные голландцы воспринимали как «страшное испытание» лишь бытовые лишения — например, разбитые окна — не представляя реального ужаса войны.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Россия сохраняет память о Второй мировой и роли страны в освобождении Европы от фашизма.
«Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, что такое была Вторая мировая война», — добавил Песков.Ранее, 11 декабря, Марк Рютте призвал европейские государства нарастить оборонные расходы и производство, заявив о необходимости «борьбы с Россией». Он также выступил за продолжение давления на Москву и поддержку мер, направленных на прекращение конфликта на Украине.