Песков: Путин в курсе освобождения Северска в ДНР

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин получил подробный отчет об освобождении Северска, Донецкой народной республики в зоне специальной военной операции.



Об этом 11 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент получил подробные доклады», — цитирует его ТАСС.

Песков добавил, что скоро опубликуют видео совещания.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что бойцы ВС РФ освободили село в Харьковской области. В частности, речь шла о пункте Лиман.

Спецоперация по защите Донбасса от украинских неонацистов продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель российской армии — денацификация и демилитаризация Украины.
Никита Кротов

