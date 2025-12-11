Песков: Путин в курсе освобождения Северска в ДНР
Президент России Владимир Путин получил подробный отчет об освобождении Северска, Донецкой народной республики в зоне специальной военной операции.
Об этом 11 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент получил подробные доклады», — цитирует его ТАСС.
Песков добавил, что скоро опубликуют видео совещания.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что бойцы ВС РФ освободили село в Харьковской области. В частности, речь шла о пункте Лиман.
Спецоперация по защите Донбасса от украинских неонацистов продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель российской армии — денацификация и демилитаризация Украины.