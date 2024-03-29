Песков зявил, что ничего не знает о возможности признания Пугачёвой иноагентом

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В Кремле пока не видели каких-либо официальных уведомлений о возможности признания певицы Аллы Пугачёвой иноагентом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сообщалось также, что проводится проверка источников финансирования Пугачёвой, а также высказываний, которые она себе неоднократно позволяла. Например, недавно она заявила, что «нормальные люди сейчас не могут находиться в России».
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Александр Бойцов