Источник рассказал о реакции Тарасовой на уголовное дело
Актриса Тарасова переживает из-за уголовного дела против нее
Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, испытывает сильное волнение из-за уголовного дела, но старается сохранять спокойствие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Недавно знаменитость вернулась из Израиля в Москву, но не смогла пройти таможню. У девушки нашли вейп с темно-коричневым содержимым. Это оказалось 0,38 г гашишного масла, которое разрешено в Израиле, но запрещено в РФ. Следственные органы возбудили уголовное дело против нее, а суд наложил на Тарасову запрет на выполнение определенных действий.
«Она сильно переживает из-за ситуации. Но держится», — сказал собеседник агентства.
Известно, что фильм «Холоп 3» начали снимать без участия Тарасовой, несмотря на то, что ранее она фигурировала среди основных исполнительниц.
Аглая (при рождении — Дарья-Аглая Викторовна Тарасова) родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в творческой семье. Мама девочки, Ксения Раппопорт, народная артистка России, известная по фильмам «Незнакомка», «Итальянец» и многим другим.