Источник рассказал о реакции Тарасовой на уголовное дело

23 сентября 2025, 07:28

Актриса Тарасова переживает из-за уголовного дела против нее

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, испытывает сильное волнение из-за уголовного дела, но старается сохранять спокойствие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.





Недавно знаменитость вернулась из Израиля в Москву, но не смогла пройти таможню. У девушки нашли вейп с темно-коричневым содержимым. Это оказалось 0,38 г гашишного масла, которое разрешено в Израиле, но запрещено в РФ. Следственные органы возбудили уголовное дело против нее, а суд наложил на Тарасову запрет на выполнение определенных действий.





«Она сильно переживает из-за ситуации. Но держится», — сказал собеседник агентства.