«Пытался сделать из нее лгунью»: Юрист Гордон раскрыла причину, по которой Роман Товстик оплатил жене операцию
Юрист Гордон заявила, что Товстик дал жене деньги на операцию ради съемок в шоу
Юрист Екатерина Гордон заявила, что бизнесмен Роман Товстик согласился выделить деньги на операцию для своей жены Елены исключительно ради создания благоприятного образа в телевизионном шоу. Ее слова передает издание «Super.ru».
Екатерина объяснила, что средства на медицинскую процедуру удалось получить с трудом, их буквально «выбили» из бизнесмена. Это случилось в сентябре при содействии журналистов программы Андрея Малахова.
«Я пошла своей дорогой»: Катя Гордон рассказала о своих отношениях с бывшими мужьями
«К сожалению, Роман пошёл навстречу Елене Товстик исключительно для того, чтобы потом вставить это в сюжет и попробовать сделать из неё лгунью. (...) И вот сегодня мы уже в сюжете смотрим, какой Роман молодец», — указала Гордон.Она также сказала пару слов о прошедшем 22 сентября предварительном заседании суда. Юрист раскрыла, что оно не привело к каким-либо ключевым решениям по существу дела.
«Пока о мире речь не идёт. Пока идёт просто очередная волна, к сожалению, борьбы компроматов. Очень жаль», — подвела итог Гордон.Напомним, что Роман Товстик оказался в центре громкого скандала, так как после 19 лет брака оставил свою жену ради Полины Наградовой, супруги телеведущего Дмитрия Диброва. Подробнее о бизнесмене читайте в материале «Радио 1».
Ранее Полина в интервью Андрею Малахову рассказала, что сопереживает Елене Товстик. Однако она добавила, что не имеет никакого отношения к ее расставанию с Романом — это решение бизнесмен принял еще несколько лет назад.
Читайте также:
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская