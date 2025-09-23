«Пытался сделать из нее лгунью»: Юрист Гордон раскрыла причину, по которой Роман Товстик оплатил жене операцию

23 сентября 2025, 01:32

Юрист Гордон заявила, что Товстик дал жене деньги на операцию ради съемок в шоу

Елена и Роман Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

Юрист Екатерина Гордон заявила, что бизнесмен Роман Товстик согласился выделить деньги на операцию для своей жены Елены исключительно ради создания благоприятного образа в телевизионном шоу. Ее слова передает издание «Super.ru».





Екатерина объяснила, что средства на медицинскую процедуру удалось получить с трудом, их буквально «выбили» из бизнесмена. Это случилось в сентябре при содействии журналистов программы Андрея Малахова.





«К сожалению, Роман пошёл навстречу Елене Товстик исключительно для того, чтобы потом вставить это в сюжет и попробовать сделать из неё лгунью. (...) И вот сегодня мы уже в сюжете смотрим, какой Роман молодец», — указала Гордон.

Катя Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)



«Пока о мире речь не идёт. Пока идёт просто очередная волна, к сожалению, борьбы компроматов. Очень жаль», — подвела итог Гордон.