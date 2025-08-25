«Пытаются втянуть в попсу»: Соседов раскритиковал идею петь песни SHAMAN в школах
С недавних пор песни Ярослава Дронова, более известного под сценическим именем SHAMAN, планируют включать в школьную программу — причём в некоторых школах его композиции уже звучат на уроках музыки. Насколько это уместно и почему выбрана именно его музыка — Общественная Служба Новостей выясняла у эксперта.
Музыкальный критик Сергей Соседов отмечает, что в творчестве Дронова многое пронизано лирикой, патриотизмом и любовью к Родине. В то же время он напоминает, что у России есть огромное музыкальное наследие, которое часто остается в тени, и ставить современную поп‑музыку, даже с патриотическими мотивами, в один ряд с классикой прошлого некорректно.
По его словам, трудно сравнивать поп‑композиции с такими знаковыми произведениями, как «Песня о Родине» или «Пусть всегда будет солнце», да и русского романса в нашей культуре предостаточно.
«А сколько шикарных русских романсов есть в нашем великом и богатом музыкальном наследии! Но нас почему-то постоянно пытаются втянуть в попсу», — добавил критик.
Соседов не отрицает положительного отношения к творчеству Дронова, но не считает его песни образцом, на котором следует воспитывать школьников. По его мнению, детей стоит приобщать в первую очередь к классике и академической музыке, а не к поп‑жанру. Некоторые отдельные треки, например «Встанем», он допускает оставить в программе, но выступает против того, чтобы включать в учебную программу всё без разбора. Также эксперт подчёркивает, что музыкальный репертуар на уроках не должен сводиться к творчеству одного исполнителя.