«Пытаются втянуть в попсу»: Соседов раскритиковал идею петь песни SHAMAN в школах

25 августа 2025, 19:17

Критик Соседов раскритиковал идею петь песни SHAMAN в школах

Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

С недавних пор песни Ярослава Дронова, более известного под сценическим именем SHAMAN, планируют включать в школьную программу — причём в некоторых школах его композиции уже звучат на уроках музыки. Насколько это уместно и почему выбрана именно его музыка — Общественная Служба Новостей выясняла у эксперта.





Музыкальный критик Сергей Соседов отмечает, что в творчестве Дронова многое пронизано лирикой, патриотизмом и любовью к Родине. В то же время он напоминает, что у России есть огромное музыкальное наследие, которое часто остается в тени, и ставить современную поп‑музыку, даже с патриотическими мотивами, в один ряд с классикой прошлого некорректно.



По его словам, трудно сравнивать поп‑композиции с такими знаковыми произведениями, как «Песня о Родине» или «Пусть всегда будет солнце», да и русского романса в нашей культуре предостаточно.





«А сколько шикарных русских романсов есть в нашем великом и богатом музыкальном наследии! Но нас почему-то постоянно пытаются втянуть в попсу», — добавил критик.