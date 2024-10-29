Песни SHAMAN появились в школьной программе

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Творчество популярного российского исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) попало в школьную программу по музыке. Об этом сообщает РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что такое решение приняли власти Читы. Изучают песни SHAMAN наряду с классической музыкой ученики местных школ седьмых и восьмых классов. Они разбирают композицию «Я русский» и исполняют песни пева хором на занятиях по музыке.
Кроме того, в школьную программу были включены патриотические песни Олега Газманова и группы «Любэ».
Учитель музыки одной из школ Читы Татьяна Ларионова рассказала, что на уроках школьники изучают историю страны, музыку и жанры. Дети воспитываются на произведениях Глинки, Чайковского и других классиков. Однако привлекать внимание молодёжи нужно и современными исполнителями, это становится мостом между прошлым и настоящим.
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Кроме того, в школьную программу были включены патриотические песни Олега Газманова и группы «Любэ».
Учитель музыки одной из школ Читы Татьяна Ларионова рассказала, что на уроках школьники изучают историю страны, музыку и жанры. Дети воспитываются на произведениях Глинки, Чайковского и других классиков. Однако привлекать внимание молодёжи нужно и современными исполнителями, это становится мостом между прошлым и настоящим.
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Анастасия Чинкова