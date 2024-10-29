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Песни SHAMAN появились в школьной программе

Песни SHAMAN попали в кольную программу по музыке в Чите
29 октября 2024, 21:28
Фото: iStock/DGLimages

Фото: iStock/DGLimages

Творчество популярного российского исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) попало в школьную программу по музыке. Об этом сообщает РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что такое решение приняли власти Читы. Изучают песни SHAMAN наряду с классической музыкой ученики местных школ седьмых и восьмых классов. Они разбирают композицию «Я русский» и исполняют песни пева хором на занятиях по музыке.

Кроме того, в школьную программу были включены патриотические песни Олега Газманова и группы «Любэ».



Учитель музыки одной из школ Читы Татьяна Ларионова рассказала, что на уроках школьники изучают историю страны, музыку и жанры. Дети воспитываются на произведениях Глинки, Чайковского и других классиков. Однако привлекать внимание молодёжи нужно и современными исполнителями, это становится мостом между прошлым и настоящим.

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#школа
#музыка
#shaman
#дети
#уроки
Воспитателю из Котельников Гусевой присвоили почётное звание
29 октября 2024, 21:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Старший воспитатель из Котельников Наталья Гусева удостоена почётного звания «Заслуженный работник образования Московской области». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наталья Владимировна работает в муниципальном детском саду «Маргаритка» 38 лет, 28 лет из них – в должности старшего воспитателя. Мы гордимся, что в нашем округе работают такие талантливые и преданные своему делу педагоги, как она. Желаем дальнейших успехов и новых достижений», – сказали в администрации.
Награду Наталье Гусевой вручила замглавы муниципалитета Елена Дорошенко. Она подчеркнула, насколько важен вклад воспитателя в развитие образования и воспитание подрастающего поколения.

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#подмосковье
#московская область
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Брат актёра Демчука из «Майора Грома» назвал причину его смерти
29 октября 2024, 21:43

Фото: iStock/ Tatiana rico

Стали известны обстоятельства и причина смерти актёра кино сериалов, артиста рекламы и дубляжа Михаила Демчука.
Брат Владимир умершего артиста рассказал, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая осложнялась избыточным весом Михаила. В последние дни жизни Демчук чествовал себя отлично, был бодрым и излучал позитив — не было никаких предпосылок к трагическому происшествию.

За несколько часов до трагедии Владимир общался с братом — всё было хорошо. Когда в обед он зашёл к брату, то нашёл Михаила без признаков жизни.

Михаил Демчук родился 13 августа 1984 года в Москве. С 2017 года он смог сняться в 43 проектах, среди которых «Майор Гром», «Карамора», «Полярный-2», «Конец света» и «Тур с Иванушками».

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#сердце
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Госдума ужесточила наказание за организацию незаконной миграции
29 октября 2024, 21:29

Фото: iStock/ AnnaStills

Госдума приняла три закона, которые ужесточают наказание за организацию незаконной миграции.
Теперь в России будет действовать уголовная ответственность за содействие нелегальной миграции. Преступников будут лишать свободы сроком от двух до пяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Если правонарушители действовали в составе организованной группы или являлись должностными лицами, то денежный штраф увеличится до миллиона рублей с лишением свободы от пяти до десяти лет. Если нелегальная миграция привела к тяжким преступлениям, то в тюрьме придётся пробыть от восьми до пятнадцати лет и заплатить от трёх до пяти миллионов.

В новых законах также указано то, что власти смогут блокировать ресурсы, которые рекламируют услуги нелегальной миграции. По решению генерального прокурора или его заместителей Роскомнадзор будет осуществлять блокировку веб-сайтов.

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#роскомнадзор
#госдума
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В Киеве снесут памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке
29 октября 2024, 21:16

Фото: iStock/Svet Ivan

В Киеве хотят снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михуилу Глинке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на депутата Киевского городского совета Людмилу Ковалевскую.
Отмечается, что рабочая группа по декоммунизации поддержала решения о демонтаже с переносом памятника национального значения Михаилу Глинке из Городского сада на хранение, демонтаже памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске и демонтаже памятника Анне Ахматовой в Городском саду.

Напомним, что в 2015 году на Украине приняли так называемый закон о декоммунизации. После этого начался демонтаж памятников, связанных с историей СССР, и переименование улиц.

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#закон
#ссср
#киев
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Умер участник «Что? Где? Когда?» и экс-глава пресс-службы «Росатома» Черемисинов
29 октября 2024, 20:48

Фото: iStock/Jack Holliday

Экс-директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов умер на 56-м году жизни.
Отмечается, что на протяжении более чем семи лет он представлял корпорацию в программе «Что? Где? Когда?». Он защищал интересы знатоков, помогал разбираться со сложными игровыми ситуациями, а также вручал приз «Хрустальный атом» самому лучшему знатоку.

О его кончине сообщили в Telegram-канале телепрограммы «Что? Где? Когда?». При этом без уточнения причины смерти. Прощание с Черемисиновым состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября.

Команда телеигры выразила соболезнования родным и близким Черемисинова.

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#телевидение
#шоу
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Учитель преподавал «секс-историю» 15-летней девочке
Учитель истории из Подмосковья полгода совращал девочку-подростка
29 октября 2024, 20:31

Фото: iStock/ mapo

В Подмосковье правоохранительные органы задержали 29-летнего учителя истории за роман с 15-летней ученицей.
Против педагога возбудили уголовное дело статье 135 («Развратные действия») УК РФ, сообщает Телеграм-канал SHOT.

По данным издания пара обменивалась фотографиями интимного характера и ходила на секретные свидания.

Мама девочки заметила, что дочь стала нервно прятать от неё телефон. Женщина проверила переписки и обнаружила, что подросток ведёт интимную переписку с бывшим учителем истории.

Оказалось, что девочка уже несколько месяцев общается с 29-летним Максимом А., который раньше был её преподавателем в лицее. С начала учебного года девочка-подросток училась в колледже. По словам самой ученицы, всё началось с разговоров в сети, потом они начали присылать друг другу откровенные фотографии и ходить на свидания, где мужчина преподавал ей «секс-историю». Он целовал и трогал девочку за интимные места.

Преподавателя задержали, он признал в преступлении. Правоохранительные органы возбудили против мужчины уголовное дело по статье «Развратные действия» — его могут лишить свободы ​сроком до трёх лет. Учителя также лишат прав занимать определённые должности.

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Медиаменеджер Семенова объяснила феномен популярности дубайского шоколада
29 октября 2024, 20:30

Фото: iStock/Alice Foster

Консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер Анастасия Семенова заявила, что феномен популярности дубайского шоколада заключается в счастливой случайности.
«В конце 2023 года кондитер выпустила тот самый молочный шоколад, внутри которого начинка из хрустящего теста катаифи и фисташковой пасты. Затем с этим шоколадом вышло видео у Tik-Tok блогера, которое вызывло восторг у многомиллионной аудитории. Всего в запрещённой соцсети можно найти более 75 тыс. видео под хештегом #dubaichocolate», — пояснила в беседе с Газета.ру Семенова.

Далее сарафанное радио спровоцировало ажиотаж на товар, который, в свою очередь через какое-то время вызвал дефицит продукта из-за огромного спроса и быстрой скорости покупки такого шоколада людьми. Дефицит повлёк ещё больший интерес к восточной сладости, добавила Семенова.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что отёк Квинке может случится из-за дубайского шоколада.

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Свыше 100 молодых людей собрались на награждение волонтёров Подмосковья
29 октября 2024, 20:10

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Доме правительства Московской области наградили самых активных волонтёров региона. На торжественное мероприятие собрались более 100 молодых людей, чтобы отметить важную дату – День волонтёра Подмосковья. Он был учрежден в 2017 году. Московская область – единственный российский регион, где у добровольцев есть своя праздничная дата.
«Наши волонтёры самые-самые – сильные, смелые, ответственные, искренние, которые никогда не оставят человека в беде. Вы лучшие в Московской области и во всей нашей стране. Отдельные слова благодарности – руководителям волонтёрских организаций, ресурсных центров, наставникам, потому что делать добрые дела – это важно, но ещё более важно делать это системно и профессионально. Вы справляетесь с задачами, непростыми вызовами, будь то ЧП в Подольске или теракт в «Крокусе», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Она поблагодарила волонтёров за добрые сердца и за то, что они всегда рядом.
«Спасибо, что вы – команда. Сегодня прекрасная возможность поблагодарить вас за активную работу и помощь, а также передать награды от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва», – добавила Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО

В 2021 году в Подмосковье была учреждена ведомственная награда – нагрудный знак «За развитие добровольчества (волонтёрства) в Московской области». За три года знака были удостоены 70 самых активных волонтёров, сейчас – ещё 10.

Один из них – координатор движения «Волонтёры Подмосковья», руководитель Добро.Центра в городском округе Пушкино Денис Колесникович. На базе его центра проходят творческие встречи, спектакли. Волонтёры помогают в организации крупных мероприятий, организуют свои – например, мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов для военных.
«У нас в Подмосковье сформировалась дружная команда единомышленников, друзей. Нас много, и мы разные. Есть волонтёры-медики, волонтёры-спасатели, эковолонтёры, волонтёры культуры. Но мы все – одна большая семья», – поделился Колесникович.
Фото: пресс-служба МИСК МО

Большой вклад вносят волонтёры в региональный гуманитарный проект «Доброе дело». В апреле 2022 года ученики гимназии имени Е.М. Примакова предложили помочь жителям Донбасса. Это предложение поддержал Андрей Воробьёв. К акции присоединились все школы региона. Во всех городских округах открылись пункты сбора, куда жители приносят вещи.

После начала мобилизации вся работа сконцентрировалась на поддержке участников СВО и их семей. Волонтёры Подмосковья помогают организовывать сборы и сами возят грузы в Донбасс. Ребята шьют спальники и термобелье, делают печки-буржуйки, плетут маскировочные сети. Сегодня в Подмосковье работают 86 волонтёрских пунктов сбора гуманитарной помощи, откуда отправили уже более 7 тыс. тонн груза.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Кроме того, добровольцы помогают работе центров поддержки участников СВО и их семей. Вместе со специалистами активисты движения отработали уже более 20 тыс. запросов.

За активный вклад в помощь участникам спецоперации и жителям Донбасса Благодарственным письмом Росмолодёжи наградили Егора Балева, Елену Жарову и Екатерину Скорикову.

Волонтёры помогают и в организации крупных федеральных и международных событий. Так, весной в Сочи состоялся Всемирный фестиваль молодёжи. Туда отправился 91 волонтёр Подмосковья. За активное участие в работе фестиваля Благодарственным письмом губернатора наградили Кирилла Котельникова из Подольска.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Уже четыре года волонтёры Подмосковья участвуют в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В этом году более 3,5 тыс. человек привлекали жителей области к голосованию и в итоге собрали более 250 тыс. голосов. Благодарственные письма Министерства строительства и ЖКХ России волонтёрам вручила председатель совета ассоциации Добро.рф Алина Яшина.
«Спасибо правительству Московской области, Министерству информации и молодёжной политики региона за системную поддержку добровольческого движения, общественных организаций. Это очень здорово. Ребята, каждому из вас большой поклон за ваш вклад, за то, что у вас горит сердце, за то, что вы готовы всегда прийти другим на помощь», – сказала Яшина.
Фото: пресс-служба МИСК МО

Сейчас движение насчитывает более 50 тыс. добровольцев. Главные направления их деятельности – сбор и отправка гуманитарной помощи, поддержка участников СВО и их семьей, помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями, экологические проекты, доставка адресной помощи, помощь в организации мероприятий и акций. За четыре года добровольцы провели более 12 тыс. мероприятий.

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Жители Подмосковья поучаствовали в акции «Доброе дело» по сбору помощи Донецку

Волонтёры МГЕР получили награды за помощь Донбассу
#екатерина швелидзе
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#награды
#дпмо
#подмосковье
#московская область
#молодёжь
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«В регионе депрессивная обстановка»: депутат ГД высказался о запрете алкоголя в Вологде
Депутат Леонов прокомментировал частичный запрет продажи алкоголя в Вологде
29 октября 2024, 20:05

Фото: iStock/ Yana Tikhonova

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов прокомментировал частичный запрет алкоголя в Вологде .
Сергей Леонов считает, что ограничения по продаже спиртных напитков вряд ли будет эффективным.

Ранее стало известно, что власти Вологодской области разрешат продавать алкогольную продукцию только в течение двух обеденных часов — с 12 до 14 часов. В случае их одобрения условия вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Леонов считает, что чем доступнее для россиян будут другие виды досуга, тем меньше они будут употреблять спиртное. Во дворах мало хороших детских и спортивных площадок. Нужно сделать так, чтобы молодёжь и взрослые выбирали походы в культурные места, а не сидение в квартирах за распитием алкоголя.

«Если в регионе депрессивная обстановка, работать негде, проблемы с ЖКХ — люди больше будут употреблять алкоголя. Если будет позитивная ситуация — то меньше будут употреблять. Тут огромное количество факторов, которые влияют на ситуацию», — подчеркнул депутат Госдумы.

Сергей Леонов полагает, что идея может распространиться по всей стране.

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