Шествие «Бессмертного полка» пройдёт в Петербурге 9 мая

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Шествие «Бессмертного полка» пройдет по Невскому проспекту в Петербурге 9 мая. Об этом сообщил руководитель регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов.
«В нашем родном Петербурге — городе-герое Ленинграде — 9 мая в 14:00 пройдет шествие "Бессмертного полка". Велика в этом решении роль губернатора Александра Беглова, который сегодня четко и ясно подчеркнул — "Бессмертный полк" вернется на Невский проспект», — рассказал Смирнов в беседе с «Петербургским дневником».
Также шествие «Бессмертного полка» 9 мая состоится и в Кемерове, пишет «Сiбдепо». Отмечается, что колонна пройдет по Советскому проспекту от Кузнецкого проспекта до улицы Мичурина.
«Желающие присоединиться к акции могут собраться с 9:00 до 9:40 на двух площадках: у площади перед зданием "Континента" или на площади напротив драмтеатра», — говорится в сообщении.
Жителей призвали пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок и сложностей с парковкой.
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