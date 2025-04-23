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Шествие «Бессмертного полка» пройдёт в Петербурге 9 мая

Фото: iStock/DimaBerkut

Фото: iStock/DimaBerkut

Шествие «Бессмертного полка» пройдет по Невскому проспекту в Петербурге 9 мая. Об этом сообщил руководитель регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов.
«В нашем родном Петербурге — городе-герое Ленинграде — 9 мая в 14:00 пройдет шествие "Бессмертного полка". Велика в этом решении роль губернатора Александра Беглова, который сегодня четко и ясно подчеркнул — "Бессмертный полк" вернется на Невский проспект», — рассказал Смирнов в беседе с «Петербургским дневником».

Также шествие «Бессмертного полка» 9 мая состоится и в Кемерове, пишет «Сiбдепо». Отмечается, что колонна пройдет по Советскому проспекту от Кузнецкого проспекта до улицы Мичурина.

«Желающие присоединиться к акции могут собраться с 9:00 до 9:40 на двух площадках: у площади перед зданием "Континента" или на площади напротив драмтеатра», — говорится в сообщении.

Жителей призвали пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок и сложностей с парковкой.

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#9 мая
#бессмертный полк
#мероприятия
#акции
#воробьёв
С блогера Лерчек и её бывшего мужа требуют миллион рублей через суд
23 апреля 2025, 14:05

Фото: iStock/utah778

С фирмы блогера Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина требуют взыскать через суд порядка миллиона рублей.
Осенью прошлого года Лерчек и её экс-супруга отправили под домашний арест. Несмотря на это, их совместный бизнес не приостановил работу. У блогеров в собственности есть общая фирма, которая занимается розничной торговлей. Ранее её прибыль составляла 658 миллионов рублей, а в 2024 году компания начала терпеть убытки на 98 миллионов рублей.

Теперь стало известно, что против фирмы подали иск в суд из-за экономических споров по гражданским правоотношениям. Истцом выступило ООО «Эпикстарс», требующее с блогеров почти миллион рулей, пишет «Комсомольская правда».

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Психолог рассказал, почему женщины всё чаще не хотят иметь детей
Психолог Лунюшин: женщины начали думать о себе, а дети отходят на второй план
23 апреля 2025, 13:48

Фото: iStock/Choreograph

Раньше женщин, которые отвергали материнство, осуждали, сейчас же это становится даже модным явлением. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин объяснил, почему представительницы прекрасного пола все чаще не хотят иметь детей.
«В современном мире женщины воспринимают материнство, как индивидуальный выбор человека. Большинство говорят открыто: "Я не хочу иметь детей. Это мое право". И тут даже не поспоришь. К психологам с этим не приходят», — объяснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.

При этом специалист отметил, что часто женщины чайлд-фри вырастают в неблагополучных семьях, где родители страдали алкоголизмом или имели психические заболевания.

Также Лунюшин добавил, что сегодня представительницы прекрасного пола чаще начали акцентировать внимание на себе, а дети отходят на второй план. Эксперт уточнил, что молодёжь сейчас старается заводить детей, пока не встанет на ноги, а в России уже повысился детородный возраст.

Кроме того, специалист обратил внимание, что многие женщины боятся стать плохой матерью, некоторые не хотят детей из-за собственных амбиций, а есть и те, у которых вовсе отсутствует материнский инстинкт.

По словам Лунюшина, женщины чайлд-фри часто компенсируют свой материнский инстинкт на животных. Они заводят кошек, собак и даже морских свинок.

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Внук Зураба Церетели рассказал о смерти скульптора
Художник Василий Церетели назвал смерть дедушки утратой для всего мира
23 апреля 2025, 13:44

Василий Церетели (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Смерть выдающегося скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели стала утратой для всего мира, заявил его внук, художник Василий Церетели. По его словам, в последние дни своей жизни Зураб Константинович продолжал работать в своей мастерской в Переделкино.
«Его скульптуры являются достоянием и символами множества-множества государств, и являются памятью. Его монумент «Слеза скорби» [в США], посвященный 11 сентября, объединяет человечество всего мира, который помнит о трагедии терроризма. <…> Он до последнего момента рисовал, и вот во сне остановилось сердце, и он ушел из жизни. Но он до последнего момента был в строю и руководил академией», — поделился художник в беседе с «Известиями».
В свою очередь художник Никас Сафронов подчеркнул, что память о мастере останется в его работах. В разговоре с «Газетой.Ru» портретист отметил, что теперь каждое творение Церетели становится местом памяти автора. Тем, кто не знаком с творчеством скульптора, он посоветовал не один раз пройтись по этим маршрутам.
«И почувствовать — насколько широк был его дар, охватывавший не только скульптуру, но и живопись, архитектуру, дизайн, педагогику, театральное оформление. Теперь его нет с нами, но он остался — в своих работах, в своих пространствах, в памяти всех, кому посчастливилось знать его лично или хотя бы видеть его творения. Светлая память», — заключил Сафронов.
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#сердце
#художник
#дизайн
#память
#живопись
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«Глыба, титан мирового искусства»: Никас Сафронов — о смерти Церетели
23 апреля 2025, 13:40

Никас Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_nikas)

Народный художник России Никас Сафронов отреагировал на уход из жизни выдающегося скульптора Зураба Церетели и назвал его «титаном мирового искусства». Смерть мастера он сравнил с ушедшей эпохой.
В беседе с RT художник поделился, что знал Зураба Константиновича не только как великого скульптора, но и как доброго и светлого человека.
«Не про каждого человека можно сказать — ушла эпоха... Глыба, титан мирового искусства. Мне больно и грустно от потери редкого жизнелюба, замечательного друга, мецената, человека-таланта. Я соболезную всем, кто уважал его. А уважали и ценили его очень многие», — отметил он.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Сафронов добавил, что Церетели при жизни смог воздвигнуть целую империю и громко заявить о своем таланте, став легендой.

Он признался, что смерть знаменитого скульптора — это серьезная потеря для культуры России.
«Зураб имел очень тонкий вкус и мог создать целый мир, отдельный город из скульптур, картин и архитектурных ансамблей. <…> Сразу после ухода папы римского Франциска мы потеряли своего гения, равных которому, полагаю, уже не будет», — подчеркнул художник.
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«Похолодание и мокрый снег в Москве»: синоптик предупредил о приближающихся заморозках
Синоптик Ильин: в воскресенье в Москве могут прийти заморозки
23 апреля 2025, 13:35

Фото: iStock/OleJohny

В Москву в ночь с воскресенья на понедельник, 27-28 апреля, могут прийти заморозки до -3 градусов. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, похолодание продлится в столице 2-3 дня, а после снова начнет теплеть.
«В четверг мы ожидаем 15… 20 °С, в пятницу — 10… 15 °С, в субботу и воскресенье — 4… 9 °С в дневные часы», — пояснил метеоролог в беседе с RT.
Тем временем в Кузбассе ожидают подтопления в селах на реках Томь и Кондома, а также готовятся к эвакуации части населения. Как сообщает «Сiбдепо», уровень воды в Томи преодолел отметку в 500 сантиметров — опасным считается показатель 630 см. По данным на вторник, подтопления домов не произошло.
«Как рассказал глава Новокузнецка Денис Ильин, уровень воды рек Томь и Кондома будут контролировать в течение сегодняшнего дня», — отмечает издание.
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