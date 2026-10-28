По подмосковным соцкартам за два месяца совершили более 60 млн поездок
Более 60 миллионов поездок на общественном транспорте оплатили социальной картой Московской области с начала сентября. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и транспортно-дорожному комплексу Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Социальные карты предоставляются жителям, относящимся к льготным категориям.
«За последние годы круг получателей соцкарты расширился: право на бесплатный проезд в Московской области получили дети-сироты, а предпенсионерам предоставили возможность пользоваться социальной картой на смежных маршрутах между Москвой и Подмосковьем», — отметил Шамнэ.Он добавил, что поездки в общественном транспорте региона можно также оплатить банковской картой и транспортной картой «Стрелка», а на автобусных маршрутах «Москва — область» — «Тройкой».