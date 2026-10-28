По подмосковным соцкартам за два месяца совершили более 60 млн поездок

28 октября 2026, 12:30

оригинал Фото: медиасток.рф

Более 60 миллионов поездок на общественном транспорте оплатили социальной картой Московской области с начала сентября. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и транспортно-дорожному комплексу Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Социальные карты предоставляются жителям, относящимся к льготным категориям.





«За последние годы круг получателей соцкарты расширился: право на бесплатный проезд в Московской области получили дети-сироты, а предпенсионерам предоставили возможность пользоваться социальной картой на смежных маршрутах между Москвой и Подмосковьем», — отметил Шамнэ.