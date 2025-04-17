Петербург и Волгоград назовут Ленинградом и Сталинградом с 8 по 10 мая

Надпись «Город-Герой Ленинград» в Петербурге (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Волгоград и Санкт-Петербург будут называть Сталинградом и Ленинградом в период с 8 по 10 мая при общении диспетчеров с летчиками. Об этом сообщили в Росавиации.
«…В период с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая будут использоваться прежние названия этих городов-героев — Ленинград и Сталинград», — добавили в ведомстве.Уточняется, что с соответствующей просьбой к Росавиации обратились ветераны отрасли. По словам главы ведомства Дмитрия Ядрова, пилотам предложили рассказывать пассажирам про особенности праздничных полетов, чтобы гости Северной столицы и Волгограда почувствовали атмосферу Победы. В этом году Россия встретит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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