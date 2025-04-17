Медсестра из Жуковского Мария Сердюк рассказала о фронтовом пути

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
102-летняя жительница городского округа Жуковский Мария Сердюк — хранительница памяти о войне. Рассказы ветерана Великой Отечественной и почётного гражданина города напоминают, какой ценой досталась Великая Победа.
22 июня 1941 года 18-летняя девушка собиралась на свидание в Подольск. Однако её планы перечеркнуло сообщение по радио о начале войны. Через несколько дней Мария Анисимовна записалась в медсёстры Красного Креста, прошла курсы и была призвана в армию.
На фронте девушка спасала раненых с поля боя, не раз рисковала жизнью. Хрупкой и маленькой медсестре приходилось таскать на себе бойцов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Фронтовой путь Марии Сердюк пролегал через Воронеж, Украину, Польшу и завершился в Германии. День Победы она встретила на границе Чехословакии, а после взятия Берлина расписалась на стенах рейхстага.
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На фронте девушка спасала раненых с поля боя, не раз рисковала жизнью. Хрупкой и маленькой медсестре приходилось таскать на себе бойцов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Фронтовой путь Марии Сердюк пролегал через Воронеж, Украину, Польшу и завершился в Германии. День Победы она встретила на границе Чехословакии, а после взятия Берлина расписалась на стенах рейхстага.
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Лора Луганская