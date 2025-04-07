В Подмосковье ищут родных красноармейцев, погибших в ходе Захаровской операции

В Московской области ищут родственников красноармейцев, погибших в ходе Захаровской операции в феврале 1942 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Останки 1 250 солдат и командиров Красной Армии были обнаружены в Износковском районе Калужской области в прошлом году. Работы по разведке, поднятию и установлению имён выполняло поисковое объединение «ВПК Прорыв».
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«Имена всех военнослужащих установлены. В их числе – 82 уроженца Подмосковья. Перезахоронение останков бойцов запланировано на 5 мая. Они упокоятся в воинском мемориале «Ивановское поле» в Калужской области», – говорится в сообщении.За подробной информацией можно обратиться к члену Общероссийской общественной организации «Российская академия естественных наук» Александру Туманову по электронной почте atumanov2008@yandex.ru.
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Лора Луганская