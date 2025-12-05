Взрывы прогремели у одного из вокзалов Петербурга — видео
В Санкт-Петербурге в районе Финляндского вокзала прогремели три взрыва. Видео публикует телеграм-канал «Mash на Мойке».
На кадрах, снятых регистратором подписчицы, слышно громкий хлопок и видно вспышку.
Вскоре после этого происходит еще один взрыв, который освещает небо. Однако изначально источник детонации на записи не зафиксировали, и было неясно, произошли ли взрывы на земле или в воздухе.
По словам свидетельницы, ударная волна от последнего хлопка заставила ее машину трястись. Официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.
Позже выяснилось, что взрывы были выстрелами пушек в честь 205-летия Михайловской военной артиллерийской академии. Об этом сообщили в учебном заведении.
