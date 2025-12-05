Взрывы прогремели у одного из вокзалов Петербурга — видео

05 декабря 2025, 12:34

Mash: три взрыва прозвучали у Финляндского вокзала в Петербурге

Фото: istockphoto/RamonCast

В Санкт-Петербурге в районе Финляндского вокзала прогремели три взрыва. Видео публикует телеграм-канал «Mash на Мойке».