Петербургские полицейские раскрыли «холодное дело» 20-летней давности

04 декабря 2025, 16:48

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве туриста из КНДР в 2003 году

Фото: Istock/Akintevs

В Санкт-Петербурге полиция задержала местного жителя по подозрению в убийстве северокорейского туриста в 2003 году. Об этом информирует пресс-служба городского управления МВД.