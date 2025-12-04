Петербургские полицейские раскрыли «холодное дело» 20-летней давности
В Санкт-Петербурге полиция задержала местного жителя по подозрению в убийстве северокорейского туриста в 2003 году. Об этом информирует пресс-служба городского управления МВД.
Тело иностранца с ножевыми ранениями нашли во дворе дома на улице Марата 14 декабря 2003 года. Расследование показало, что преступление совершили члены националистической группировки, которая действовала в городе в начале 2000-х годов.
Следствие считает, что мотивом преступления стала расовая ненависть. Тогда, 22 года назад, сразу установить личность преступника не получилось. Теперь полиция идентифицировала подозреваемого. Им оказался 42-летний бригадир по ремонту железнодорожных путей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
