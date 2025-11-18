Петербург оказался вторым городом в России по числу тату-салонов

18 ноября 2025, 12:13

Фото: iStock/YakobchukOlena

В крупных городах России работает 2170 тату-салонов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные аналитиков сервиса 2ГИС.





Отмечается, что больше всего тату-салонов работают в Москве – 569. Второе место занимает Санкт-Петербург, здесь насчитывается 259 студий. Замыкает тройку лидеров Краснодар с 212 салонами.



При этом высокие темпы роста по открытию новых точек зафиксированы в Волгограде, Челябинске, Самаре и Казани.





«В городах-миллионниках татуировку можно сделать в среднем от 3405 рублей. Самые высокие стартовые цены — в Москве (от 4766 рублей), Екатеринбурге (от 4427) и Санкт-Петербурге (от 3913). Самый доступный вариант — в Омске, где тату можно сделать в среднем от 2397 рублей», — говорится в материале.