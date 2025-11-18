Петербург оказался вторым городом в России по числу тату-салонов
В крупных городах России работает 2170 тату-салонов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные аналитиков сервиса 2ГИС.
Отмечается, что больше всего тату-салонов работают в Москве – 569. Второе место занимает Санкт-Петербург, здесь насчитывается 259 студий. Замыкает тройку лидеров Краснодар с 212 салонами.
При этом высокие темпы роста по открытию новых точек зафиксированы в Волгограде, Челябинске, Самаре и Казани.
«В городах-миллионниках татуировку можно сделать в среднем от 3405 рублей. Самые высокие стартовые цены — в Москве (от 4766 рублей), Екатеринбурге (от 4427) и Санкт-Петербурге (от 3913). Самый доступный вариант — в Омске, где тату можно сделать в среднем от 2397 рублей», — говорится в материале.
Удалить же татуировки в больших российских городах можно в среднем от 1620 рублей. Дешевле всего эта процедура обойдётся в Ростове-на-Дону — от 875 рублей. Дороже всего удаление татуировки стоит в Воронеже, Петербурге и Нижнем Новгороде — в районе 2,5 тысяч рублей.