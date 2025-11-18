В Петербурге задержали похитителя сувениров из Музея Фаберже
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался вынести из петербургского Музея Фаберже товары без оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Инцидент произошёл днём в на набережной реки Фонтанки. 35‑летний посетитель зашёл в магазин с сувенирной продукцией, надел брендовые толстовку и кепку, а затем направился к выходу, не расплатившись.
Администратор торговой точки попытался остановить нарушителя, а персонал активировал тревожную кнопку. На вызов незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Мужчину задержали у выхода из музея и доставили в 78‑й отдел полиции.
Похищенные вещи общей стоимостью 9 тысяч рублей изъяты и будут возвращены в магазин.
