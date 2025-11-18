В Петербурге задержали похитителя сувениров из Музея Фаберже

18 ноября 2025, 01:37

Росгвардия задержала похитителя сувениров из петербургского Музея Фаберже

Фото: istockphoto / Oleg Elagin

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался вынести из петербургского Музея Фаберже товары без оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.