В Петербурге заявили о готовности города к зиме ещё до её начала

17 ноября 2025, 13:58

Фото: iStock/yulenochekk

Санкт-Петербург готов к зиме ещё до её начала. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты Санкт-Петербурга по благоустройству, ЖКХ и экологии Валерий Солдунов.





По его словам, городские службы и местные жители уже привыкли к суровым и часто внезапным зимним вызовам.





«Лично оценить качество и скорость работ по уборке снега не могу, но по результатам в том числе общественного мониторинга — службы во всех районах справились весьма достойно. Это служит хорошим подтверждением, что город готов к зиме еще до ее начала, как и должно быть», — приводит «Петербургский дневник» слова Солдунова.