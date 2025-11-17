В Петербурге заявили о готовности города к зиме ещё до её начала
Санкт-Петербург готов к зиме ещё до её начала. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты Санкт-Петербурга по благоустройству, ЖКХ и экологии Валерий Солдунов.
По его словам, городские службы и местные жители уже привыкли к суровым и часто внезапным зимним вызовам.
«Лично оценить качество и скорость работ по уборке снега не могу, но по результатам в том числе общественного мониторинга — службы во всех районах справились весьма достойно. Это служит хорошим подтверждением, что город готов к зиме еще до ее начала, как и должно быть», — приводит «Петербургский дневник» слова Солдунова.
Он добавил, что в ближайшее время проверят работу предприятий, где топят снег и базируются коммунальные службы, техника и сотрудники. В рамках посещений проведут оценку оснащения и штатной укомплектованности.
