В Петербурге девушка спасла упавшую в водоканал девочку
В Санкт-Петербурге 17 ноября прохожая вытащила из канала упавшую туда девочку. Инцидент произошёл утром в Красносельском районе.
Как пишут «Известия», двое мужчин помогли спасительнице выбраться из воды, после чего она подошла к ребёнку и поправила ему одежду.
