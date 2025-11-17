Достижения.рф

В Петербурге девушка спасла упавшую в водоканал девочку

Фото: istockphoto/Nataliia_Makarova

В Санкт-Петербурге 17 ноября прохожая вытащила из канала упавшую туда девочку. Инцидент произошёл утром в Красносельском районе.



Как пишут «Известия», двое мужчин помогли спасительнице выбраться из воды, после чего она подошла к ребёнку и поправила ему одежду.

11 ноября сообщалось, что курьеры на скутерах спасли таксистку от пассажира-насильника и задержали его. Преступник успел избить жертву, но не смог завершить задуманное.

При этом мужчина пытался задушить пострадавшую. Злоумышленника скоро осудят.

Никита Кротов

