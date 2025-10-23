Петербург представит на Форуме стратегов обновлённую Стратегию-2035

23 октября 2025, 15:23

Фото: istockphoto / metamorworks

В Санкт-Петербурге сегодня стартует XXIII Общероссийский форум стратегов, посвящённый взаимодействию государства, общества и бизнеса. Город представит на площадке ряд инициатив и наработок, связанных с цифровизацией госуправления и корректировкой собственной стратегии развития до 2035 года, сообщает «Петербургский дневник».