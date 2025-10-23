Петербург представит на Форуме стратегов обновлённую Стратегию-2035
В Санкт-Петербурге сегодня стартует XXIII Общероссийский форум стратегов, посвящённый взаимодействию государства, общества и бизнеса. Город представит на площадке ряд инициатив и наработок, связанных с цифровизацией госуправления и корректировкой собственной стратегии развития до 2035 года, сообщает «Петербургский дневник».
Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Чичканов отметил, что в этом году основное внимание будет уделено кооперации власти, бизнеса и гражданского общества. В рамках форума комитет проведёт круглый стол «Цифровизация государственного управления: от принятия решений до реализации», где представит опыт внедрения цифровых решений в реализацию госпрограмм.
Кроме того, обсуждению будет посвящён потенциал трёхстороннего сотрудничества России, Китая и Белоруссии. Петербург, по словам Чичканова, уже стал одним из ключевых центров этого взаимодействия: его промышленная инфраструктура и порт связывают город с регионами двух стран. По итогам 2024 года Северная столица вошла в пятёрку российских регионов-лидеров по объёму торговли с Китаем.
Отдельной темой форума станет развитие морской индустрии — в первый день состоится круглый стол «Санкт-Петербург – стратегический лидер морской индустрии РФ», продолжение дискуссии, начатой на ПМЭФ-2025. Создание судостроительного кластера определено в числе приоритетов обновлённой Стратегии-2035.
Обновлённый документ стратегического развития Петербурга впервые разработан без участия иностранных экспертов. В работе участвовали профильные комитеты, депутаты, учёные и жители города. Среди ключевых новаций — акцент на технологическом лидерстве и развитии инфраструктуры регионального значения. После масштабного строительства школ и детсадов город планирует сосредоточиться на возведении спортивных объектов, центров соцобслуживания, пожарных депо, отделений полиции и МФЦ.
По словам Чичканова, главная цель Стратегии-2035 — повышение качества жизни петербуржцев. Он подчеркнул, что документ отражает общественный консенсус и преемственность стратегического развития города.
