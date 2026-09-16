Петербург присоединится к Международному фестивалю молодежи
В Санкт-Петербурге 16 сентября пройдут различные мероприятия, посвящённые церемонии закрытия Международного фестиваля молодёжи, который проходит в Екатеринбурге.
В Таврическом саду в прямом эфире будут транслировать церемонию закрытия мероприятия. С 14:00 до 18:00 там будут открыты интерактивные площадки — «Молодёжная почта» издания «Петербургский дневник», большие шахматы «Вечернего Санкт-Петербурга» и литературная викторина с призами журнала «Костёр».
В рамках «Молодежной почты» для гостей мероприятия подготовили три вида открыток с фотографиями пингвина Пломбира. Все желающие смогут отправить их в любую точку России совершенно бесплатно.
Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге будет проходить до 17 сентября. Из Санкт-Петербурга на мероприятие отправились 240 молодых людей, представляющих бизнес, медиа, образование, науку, культуру, спорт, международное сотрудничество, волонтёрство и благотворительность.
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