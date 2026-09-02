Образовательный форум в Ленинском округе собрал около 50 волонтёров
В Ленинском городском округе провели образовательный форум для добровольцев. Он собрал порядка 50 активистов местного отделения «Волонтёров Подмосковья», сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.
Участники форума встретились с региональным координатором движения Екатериной Халиковой. Обсуждали ключевые направления развития добровольчества в округе, новые форматы работы, другие на волнующие вопросы.
«Форум стал важной площадкой для живого общения и обмена опытом. В нашем округе растёт интерес к добровольчеству. Наша задача – поддерживать эти инициативы, создавать условия для реализации проектов, укреплять партнёрские связи между всеми участниками волонтёрского сообщества. Такие встречи помогают быть ближе друг к другу и эффективнее решать общие задачи», – сказала руководитель местного отделения движения «Волонтёры Подмосковья» Полина Романовская.
Важным событием мероприятия стал круглый стол для представителей молодёжных движений, волонтёрских организаций, НКО и студенческого сообщества. Участники обсудили актуальные проблемы, поделились успешным опытом реализации проектов, наметили векторы дальнейшего взаимодействия.