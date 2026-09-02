Аграриев Подмосковья приглашают на международные выставки и форумы
Агропромышленные предприятия Московской области приглашают принять участие в серии крупных международных выставок, бизнес-миссий и отраслевых форумов. Они пройдут в сентябре в России и за рубежом, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
Откроет масштабную программу деловая миссия российских компаний-экспортёров в Монголию для развития прямых поставок продукции АПК. Она пройдёт с 9 по 11 сентября.
Вторая половина месяца даст подмосковным компаниям широкие возможности для выхода на рынки Ближнего Востока и Азии. С 15 по 17 сентября Российский экспортный центр организует бизнес-миссию на ISM Middle East 2026 в Обьединённые Арабские Эмираты. Это ключевое мировое событие для экспортёров кондитерских изделий, снеков и десертов.
Налаживание контактов продолжится 23-26 сентября в ходе рабочей поездки производителей халяльной продукции в Малайзию в рамках международной выставки MIHAS в Куала-Лумпуре.
Завершит зарубежный блок бизнес-миссия РЭЦ на Saudi Food Show 2026 в Саудовской Аравии. 28 и 29 сентября более 1000 экспонентов со всего мира представят свои решения на площади 14 000 квадратных метров.
Параллельно интенсивная программа запланирована внутри страны и на пространстве СНГ. Список мероприятий доступен на сайте министерства.
В ведомстве отметили, что участие в этих мероприятиях позволит подмосковным предприятиям расширить географию экспорт и найти новых партнёров.
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