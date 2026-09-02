Аграриев Подмосковья приглашают на международные выставки и форумы

02 сентября 2026, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Агропромышленные предприятия Московской области приглашают принять участие в серии крупных международных выставок, бизнес-миссий и отраслевых форумов. Они пройдут в сентябре в России и за рубежом, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.