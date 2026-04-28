Молодёжь Подмосковья приглашают в экопутешествие на Камчатку

28 апреля 2026, 15:30

Бесплатное экопутешествие на Камчатку организует программа развития «Другое Дело» в рамках спецпроекта «Мир в твоих руках». К участию приглашаются молодые люди из разных регионов России, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей».





Заявки принимаются до 15 июня на сайте проекта. Для участия в отборе нужно написать мотивационное эссе о своих экологических привычках и пройти тест, посвящённый заповедникам России, сбору вторсырья и экологической безопасности.





«Конкурсная комиссия определит десять победителей в возрасте от 18 до 35 лет. Их имена опубликуют на сайте спецпроекта 30 июня», — говорится в сообщении.