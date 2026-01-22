Петербург украсят к 82-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады

22 января 2026, 13:53

Фото: iStock/aquatarkus

Санкт-Петербург украсят к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, который отвечает за праздничное оформление.





В ведомстве уточнили, что праздничные элементы установят во всех районах Петербурга, в том числе на Невском, Московском и Каменноостровском проспектах, на Дворцовой площади, площади Победы и площади Восстания. Также планируется украсить к памятной дате набережные Кутузова, Дворцовую, Воскресенскую и Смольную. Особое оформление появится на одном из символов города — Дворцовом мосту.





«Отдельный блок оформления связан с местами памяти и проведения торжественных мероприятий. Праздничные композиции разместят на Пискарёвском и Серафимовском мемориальных кладбищах, на проспекте Непокорённых, Пискарёвском проспекте, а также более чем у 40 памятных знаков и мест захоронений во всех районах», — пишет «Петербургский дневник».