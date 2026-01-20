Московская область стала лидером в России по вводу нежилых объектов

20 января 2026, 16:50

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Московская область заняла первое место в стране по объему ввода нежилых объектов по итогам 2025 года. В регионе ввели в эксплуатацию 6,2 млн м² общественной, логистической, промышленной и инженерной инфраструктуры. Это на 44% выше федерального ориентира для Подмосковья, сообщили в Главгосстройнадзоре региона.





Такого результата регион добился, благодаря цифровой системе сопровождения строительных проектов. Она помогает застройщикам быстрее проходить все этапы — от подачи документов до ввода объектов. Процессы, которые раньше занимали месяцы, сегодня оформляют в электронном виде за фиксированное время.



Через цифровую экосистему специалисты Центра содействия строительству получают за застройщика 45 государственных услуг. ИИ формирует оптимальную дорожную карту проекта, а весь процесс находится под постоянным онлайн-контролем.



Инвесторы могут следить за реализацией проектов в мобильном приложении ПРОЕКТУМ. В режиме реального времени там отображаются статус объекта и процент его готовности.



«Мы выстроили единую цифровую архитектуру, которая объединила все этапы реализации строительных проектов. Инвестор видит полный маршрут, государство – прозрачный и управляемый процесс, а регион получает конкретный результат – введенные объекты. Эта модель обеспечивает Подмосковью лидерство на федеральном уровне», — отмечает министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

