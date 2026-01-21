«Зачетный парк» — День студента отметят в 65 парках Подмосковья

21 января 2026, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В воскресенье, 25 января, более чем в 65 парках Московской области пройдет общеобластное спортивное мероприятие «Зачетный парк», приуроченное ко Дню российского студенчества. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.





Для гостей подготовили насыщенную программу:

концерты;

дискотеки;

квесты;

спортивные активности.

