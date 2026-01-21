«Зачетный парк» — День студента отметят в 65 парках Подмосковья
В воскресенье, 25 января, более чем в 65 парках Московской области пройдет общеобластное спортивное мероприятие «Зачетный парк», приуроченное ко Дню российского студенчества. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Для гостей подготовили насыщенную программу:
- концерты;
- дискотеки;
- квесты;
- спортивные активности.
В парке «Покровский» в Сергиевом Посаде проведут танцевальный марафон, беспроигрышную лотерею и соревнования по мини-футболу. Гости смогут принять участие в дружеских состязаниях на льду и узнать больше о культурном коде округа на «Абрамцевских самоварных станциях».
Парк «Дулевский» в Орехово-Зуеве организует праздничный концерт, массовый флешмоб и спортивную интерактивную программу. Посетители смогут пройти квест «Битва старост», поиграть в мини-футбол и отдохнуть у теплого очага.
В парке Мира в Коломне для гостей подготовили массовое катание на коньках и командные соревнования по лазертагу.
В Центральном парке Лобни запланировали дискотеку на льду, спортивные состязания и интерактивную программу «Счастливый билет». Участники также смогут сыграть в интеллектуальную игру и посетить мастер-класс по изготовлению значков.
В парке имени Виктора Талалихина в Подольске проведут ледовые состязания, игровую программу «Счастливый билет». Здесь подготовили интерактивную зону «Опять сессия». Для гостей откроют тематическую фотозону и праздничную ярмарку.
Мероприятие организовали при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, Министерства физической культуры и спорта региона и АНО «МосОблПарк».