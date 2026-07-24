Петербург украсят ко Дню Военно-морского флота

24 июля 2026, 16:58

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В текущем году в Санкт-Петербурге праздничное оформление в преддверии Дня Военно-морского флота установят на 38 адресах в шести районах города. Об этом рассказали в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ.





Так, флаги ВМФ и России разместят на Невском проспекте, Дворцовой, Английской и Адмиралтейской и Университетской набережных, а также на Марсовом поле. При этом Дворцовый, Благовещенский и Троицкий мосты украсят флагами в составе композиций.





«Всего в городе планируется использовать 1187 единицы оборудования, как и в прошлом году. Период размещения праздничного оборудования — с 24 по 26 июля, монтаж оборудования запланирован с 20 июля, демонтаж — с 27 июля», — пишет «Петербургский дневник».