Стало известно, что москвичи чаще всего заказывают в сервисах доставки

05 августа 2026, 13:19

Москва 24: жители столицы чаще заказывают блюда японской и грузинской кухни

Фото: iStock/Anton Novikov

Жители Москвы чаще всего заказывают через сервисы доставки роллы, хинкали и хачапури. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Купер», а результаты исследования приводит Москва 24.