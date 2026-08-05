Стало известно, что москвичи чаще всего заказывают в сервисах доставки
Жители Москвы чаще всего заказывают через сервисы доставки роллы, хинкали и хачапури. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Купер», а результаты исследования приводит Москва 24.
Наибольшим спросом у москвичей пользуется японская кухня — в зависимости от округа на нее приходится от 18 до 29% всех заказов. Особенно популярны такие блюда на западе и юго-западе столицы, а самым востребованным остается ролл «Филадельфия».
Второе место занимает грузинская кухня с долей от 10 до 16% заказов. Наиболее часто ее выбирают жители северо-западных и юго-восточных районов Москвы. В числе лидеров — хинкали с говядиной, хачапури по-аджарски, а также хачапури по-мегрельски и шашлык из свинины.
В топ популярных направлений также вошли итальянская и европейская кухни, на которые приходится от 6 до 9% заказов. При этом предпочтения жителей разных округов заметно различаются. Так, в Восточном административном округе японская, грузинская и европейская кухни пользуются практически одинаковым спросом. В центре Москвы, помимо традиционных блюд, популярны стритфуд и десерты — хот-доги, трубочки со сгущенкой и блинчики.
Наиболее необычные гастрономические предпочтения зафиксированы в Зеленограде. Здесь жители часто заказывают крем-суп с лесными грибами, датский хот-дог, салат «Цезарь» с курицей, сырный рамен, вок и куриные крылышки. Кроме того, в округе выше интерес к американской, французской и индийской кухням.
В Новомосковском административном округе серьезную конкуренцию роллам составляет пицца «Пепперони», а жители Троицкого округа чаще других экспериментируют с выбором блюд, в том числе отдавая предпочтение индийской кухне.
Аналитики также выяснили, что среди готовой еды безусловным лидером во всех округах столицы остается русская кухня. На нее приходится от 36 до 46% заказов, а наиболее востребованными позициями остаются салаты, супы и горячие блюда.
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