Стало известно, что до 70% вишни и черешни на российском рынке приходится на импорт

05 августа 2026, 13:36

Турция увеличила поставки вишни в Россию

Фото: Istock / zoff-photo

Турция значительно нарастила поставки вишни в Россию и укрепила свои позиции среди крупнейших поставщиков этой ягоды. Об этом URA.RU рассказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.