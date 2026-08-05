Стало известно, что до 70% вишни и черешни на российском рынке приходится на импорт
Турция значительно нарастила поставки вишни в Россию и укрепила свои позиции среди крупнейших поставщиков этой ягоды. Об этом URA.RU рассказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.
По словам специалиста, Турция продолжает конкурировать с Узбекистаном и Азербайджаном за лидерство на российском рынке косточковых ягод. При этом Россия по-прежнему остаётся во многом зависимой от импортной продукции.
Главина отметила, что отечественные производители обеспечивают внутренний спрос лишь в течение двух месяцев в году, а остальное время рынок восполняется за счёт зарубежных поставок.
По оценке специалиста, около 70% ассортимента вишни и черешни в России приходится на импорт, тогда как собственное производство покрывает лишь порядка 30% потребностей.
Кроме того, эксперт сообщила, что Россия ежегодно импортирует значительно больше черешни, чем экспортирует вишни. Если объём экспорта свежей вишни кислых сортов составляет около 10–12 тысяч тонн в год, то импорт черешни достигает 75–110 тысяч тонн ежегодно.
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