Петербургские ученые нашли в Сибири огромные залежи костей мамонтов

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На территории Якутии, вблизи реки Берелех, российские ученые из различных научных институтов обнаружили фрагменты останков мамонтов. Их исследование было опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews (QSR).
В процессе изучения этой области были найдены останки, предположительно принадлежащие не менее чем 156 мамонтам. Также на месте обнаружены следы очагов и обработанные бивни мамонтов, включая один из них, который может быть использован в качестве метательного копья.
Согласно радиоуглеродному анализу останков мамонтов, животные присутствовали в этом регионе задолго до прихода человека, примерно 12,5 тысяч лет назад. Люди также проживали в этих местах в течение 600 лет после того, как массовое скопление костей мамонтов прекратилось около 11,8 тысяч лет назад.
Научные исследователи выдвинули четыре гипотезы, объясняющие массовое скопление костей: естественная гибель мамонтов, результат охоты людей, геологические процессы, или деятельность человека, вероятно, собиравшего слоновую кость для создания инструментов.
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Согласно радиоуглеродному анализу останков мамонтов, животные присутствовали в этом регионе задолго до прихода человека, примерно 12,5 тысяч лет назад. Люди также проживали в этих местах в течение 600 лет после того, как массовое скопление костей мамонтов прекратилось около 11,8 тысяч лет назад.
Научные исследователи выдвинули четыре гипотезы, объясняющие массовое скопление костей: естественная гибель мамонтов, результат охоты людей, геологические процессы, или деятельность человека, вероятно, собиравшего слоновую кость для создания инструментов.
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Артем Кузьмин