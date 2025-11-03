Политолог Шаповалов: Эстония столкнется с неустойчивой системой энергоснабжения

03 ноября 2025, 15:57

Фото: Istock/diegograndi

Политолог и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов связал планы Эстонии ввести дополнительную плату за электроэнергию с 2026 года с выходом страны из энергетического кольца БРЭЛЛ.





В разговоре с «RT» Шаповалов напомнил, что указанное государство отказалось от участия в этой системе вместе с двумя другими прибалтийскими странами. Эксперт охарактеризовал прежнюю систему как удобную и бесперебойную.

«Теперь Эстония дальше будет сама каким-то образом из этой ситуации выходить. И как мы видим, выходит она с большими потерями — прежде всего для граждан страны», — отметил политолог.

