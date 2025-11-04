Врач указал на опасность одностороннего использования наушников
Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил о рисках мононагрузки на одно ухо. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.
Врач подчеркнул, что наш слух рассчитан на стереозвук, поэтому постоянное использование одного наушника является противоестественным. Со временем это может вызвать звон в ушах, а затем привести к односторонней сенсоневральной тугоухости – стойкому снижению слуха на одном ухе.
Наибольшему риску подвержены те, кто постоянно пользуется одним наушником или гарнитурой, например операторы колл-центров. Чтобы снизить опасность, громкость в наушнике не должна превышать уровень фонового шума в помещении.
Зайцев отметил, что проблемы со слухом могут появиться уже через год регулярного одностороннего прослушивания, хотя у людей с хорошим слухом они могут проявиться позже. При этом ухудшение слуха на одном ухе постепенно сказывается и на втором, поскольку ухо подстраивается под слабое, а не сильное.
