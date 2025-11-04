Врач указал на опасность одностороннего использования наушников

04 ноября 2025, 18:30

Врач Зайцев: одностороннее использование наушников приводит к снижению слуха

Фото: iStock/Михаил Руденко

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил о рисках мононагрузки на одно ухо. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.