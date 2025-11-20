«Наказать второй раз»: В Госдуме осудили идею отправить бездомных собак на СВО

20 ноября 2025, 21:16

В Госдуме назвали странной инициативу использовать бездомных собак на минных полях

Фото: Istock/klevo

Красноярский депутат Борис Мельниченко предложил отправлять бездомных собак в зону СВО для разминирования полей. С критикой этой идеи выступил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.





В беседе с «Газетой.Ru» Бурматов назвал инициативу странной. Он указал, что в зоне СВО уже несут службу специально подготовленные служебные собаки, которые спасают жизни военных. Приравнивать к их подвигу предложение о бездомных животных — это неуважение.

«Если человек купил себе животное, потом, наигравшись, выкинул его, то это животное виновато, следуя логике автора инициативы, и надо животное выгнать на минное поле», — заявил политик.

