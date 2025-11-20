Бдительные жители Красноармейска и ветеринары спасли попавшего в капкан кота
Бдительность случайных свидетелей спасла жизнь кота, оказавшегося в беде в Красноармейске. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Неравнодушные жители заметили на улице животное, передняя лапа которого была зажата в капкане. Не теряя времени, они сообщили о происшествии ветеринарам. Специалисты Красноармейской участковой ветлечебницы оперативно выехали на место и освободили животное.
«Обследование показало серьёзные повреждения. Капкан пережал три пальца на передней лапке, а при попытке животного освободиться конструкция сняла с конечности кожный покров. Для спасения жизни кота было решено ампутировать пережатые пальцы. Операция требовала высочайшей точности и профессионализма из-за обширной зоны повреждения», – сообщили в министерстве.Благодаря мастерству и опыту ветеринаров хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас кот проходит в клинике курс реабилитации. Его состояние стабильное.
В Минсельхозпроде поблагодарили неравнодушных граждан, проявивших внимание и ответственность. Там добавили, что, заметив попавшее в беду животное, нужно не проходить мимо, а оказать ему необходимую помощь.
Ближайшие ветеринарные клиники можно найти на интерактивной карте портала «Мой АПК».