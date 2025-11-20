В Дагестане агрессивная бродячая собака покусала маленького ребёнка
В Дагестане бродячая собака набросилась на ребёнка и покусала его. Информацию об этом распространил Telegram-канал Mash Gor.
Чрезвычайное происшествие случилось на бульваре Абдуллаева в городе Каспийск. По словам местных жителей, агрессивная стая собак регулярно нападает на людей в этом районе.
Две недели назад эти же животные набросились на прохожих. Из-за сложившейся ситуации дети теперь вынуждены брать с собой на прогулки специальные отпугиватели для собак. Следственный комитет уже начал проверку по факту нападения.
Ранее сообщалось о шокирующем инциденте в Хакасии, где немецкая овчарка искусала голову и тело семилетней девочки.
