В Дагестане агрессивная бродячая собака покусала маленького ребёнка

СК начал проверку после нападения бродячей собаки на ребёнка в Каспийске
Фото: Istock/ENVER ALTINBAY

В Дагестане бродячая собака набросилась на ребёнка и покусала его. Информацию об этом распространил Telegram-канал Mash Gor.



Чрезвычайное происшествие случилось на бульваре Абдуллаева в городе Каспийск. По словам местных жителей, агрессивная стая собак регулярно нападает на людей в этом районе.

Две недели назад эти же животные набросились на прохожих. Из-за сложившейся ситуации дети теперь вынуждены брать с собой на прогулки специальные отпугиватели для собак. Следственный комитет уже начал проверку по факту нападения.

Ранее сообщалось о шокирующем инциденте в Хакасии, где немецкая овчарка искусала голову и тело семилетней девочки.

Ольга Щелокова

