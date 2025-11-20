В Дагестане агрессивная бродячая собака покусала маленького ребёнка

20 ноября 2025, 19:20

СК начал проверку после нападения бродячей собаки на ребёнка в Каспийске

Фото: Istock/ENVER ALTINBAY

В Дагестане бродячая собака набросилась на ребёнка и покусала его. Информацию об этом распространил Telegram-канал Mash Gor.