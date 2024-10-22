Петербургский депутат Крупник предложил оснастить такси перегородками

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой оборудовать салоны такси защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками между водителем и пассажиром.
Он пояснил, что такая мера способствует безопасности всех участников движения, а в частности поможет предотвратить физические конфликты между клиентом и водителем.
До этого водителям напомнили, на что лучше всего ориентировать при выборе авторегистратора. Как пишет Общественная Служба Новостей, при выборе такой техники следует учитывать типы видеорегистраторов, их разрешение, угол обзора и фокусное расстояние, радар-детектор, G-сенсор и другие дополнительные технологические функции.
Ранее сообщалось, что свыше 70 тыс. заявлений, связанных деятельностью в сфере такси, поступило с начала года в министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области через региональный портал госуслуг.
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«Учитывая положительный зарубежный опыт и востребованность такой практики в нашей стране, прошу оценить перспективность использования подобных барьеров в отечественных автомобилях такси. Внедрение таких барьеров положительно скажется на безопасности поездок на такси, улучшит санитарную ситуацию внутри автомобилей и будет способствовать привлекательности и росту авторитета профессии водителя такси», — приводит RT текст обращения Крупник на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта.
До этого водителям напомнили, на что лучше всего ориентировать при выборе авторегистратора. Как пишет Общественная Служба Новостей, при выборе такой техники следует учитывать типы видеорегистраторов, их разрешение, угол обзора и фокусное расстояние, радар-детектор, G-сенсор и другие дополнительные технологические функции.
Ранее сообщалось, что свыше 70 тыс. заявлений, связанных деятельностью в сфере такси, поступило с начала года в министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области через региональный портал госуслуг.
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Мелисса Тимофеева