Петербургский депутат Крупник предложил оснастить такси перегородками

В соответствии с контрактом, подписанным с Министерством экологии Московской области, биологи проведут специальные зоологические исследования в 2025 году для восстановления и обеспечения устойчивого воспроизводства некоторых редких видов животных в регионе, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.